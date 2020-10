El proyecto ARCA nació en una noche en que el Sr. Vicealmirante Antonio Martínez, Jefe del Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza de la Armada Nacional y cuya obligación es entregar los buques, la infantería de Marina y demás unidades listas y preparadas cuando lo requiera el Jefe de Operaciones Navales de la Armada Nacional, pensando en cómo la Armada Nacional podría contribuir para evitar la propagación del virus, decidió formar un grupo de oficiales, suboficiales y civiles de Cotecmar, Buceo y Salvamento e Invedes (Investigación y Desarrollo) para elaborar una máscara para profesionales de la salud y pacientes contagiados por el virus a costos económicos, que por un lado protegiera a los profesionales de la salud que no fueran contagiados y por otro que garantizara que la respiración exhalada por los pacientes con coronavirus no contagiaran.

En la mañana siguiente me llamó y me preguntó que si quería hacer parte de ese grupo y de esa idea loca que tenía y le dije inmediatamente que sí, de eso hace 5 meses.

Hoy finalmente es una realidad. Me recuerda la película Misión Imposible donde se diseña una máscara para simular un rostro y engañar a los delincuentes que quieren hacerle mal a la humanidad, en este caso se simuló en 3D una máscara para evitar el contagio de un enemigo mortal contra la humanidad como es el COVID-19. Se hicieron durante 2 meses y medio dos modelos buscando imperfecciones para un diseño final. No se tenía experiencia, el propósito de la Armada no es diseñar máscaras, pero sí uno de ellos es salvar vidas, por ello el proyecto se denominó ARCA en alegoría al ARCA de Noé y sus diseñadores Arcángeles, en alegoría al Arcángel que significa proteger, por ello su lema ‘Proteger y salvar vidas’. Pues bien, después de esos 2 meses y medio, se pasó al diseño final, había que hacer los moldes finales, tarea que se gastó un mes y medio para producir el modelo final que fue presentado al ministro de Defensa, cúpula militar y viceministros de Defensa, recibiendo la aprobación para continuar con la fase final cumpliendo normas de Icontec e Invima. Misión cumplida, el grupo logró con creatividad e innovación lo que parecía un sueño, una misión imposible. La Armada protegiendo el azul de la bandera de Colombia, también protege la vida de los colombianos con este proyecto. En el mundo existen máscaras que cumplen la misma función, pero a mayores costos y difícil adquirirlas en grandes cantidades en países como el nuestro, de escasos recursos y sin gran desarrollo industrial, por lo que este proyecto a bajo costo, con creatividad y dotes de liderazgo del vicealmirante Martínez e innovación del grupo de arcángeles para que el proyecto tuviese un buen fin es digno de resaltar.