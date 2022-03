Mucho trastorno causa el hambre, el desempleo o los deseos de poder en hegemonía de un dictador como lo estamos viviendo con Rusia vs. Ucrania, solo se percibe y se escucha una sed de venganza individualista de dominar a un colectivo y llevarlo a pensar como el estratega quiere que piense y que además rodeado de demonios incitando para que se cometan actos bélicos sin importar a qué o quienes se llevan por delante. En pleno siglo XXI, después de entender por la historia (los que no la vivimos), y lo que me cuenta mamá, lo difícil que es la destrucción, las enfermedades, la miseria y la mortalidad humana, nos estremecemos ante el miedo y la impotencia de saber que se puede desatar otra guerra más del sinsentido en esta lucha de no sé qué, contra qué. Y no conformes con esta situación, en Cartagena se ha cogido la moda de los paros, obstrucciones y unas ganas de enfrentamiento y violencia que se pasan del límite. Hay un desorden total, quizá por las faltas de oportunidades y la necesidad de trabajar, puede que ese sea un factor preponderante, pero comenzar a instigar con grabaciones sin rostros, bélicas, de los mototaxistas contra la autoridad, es una conflagración silenciosa que bajo ninguna circunstancia debe trascender. ¿Quiénes serán los que están impulsando a que se forme una cadena de desobediencia civil? “Si bien la protesta es un derecho social garantizado por nuestra Constitución, no estoy de acuerdo que se haya tomado de moda el bloqueo de las principales arterias y vías de la ciudad, perjudicando a toda la ciudadanía y al desarrollo habitual de la ciudad”. Si suben la luz, bloquean con quemas, si se empiezan trabajos de protección costera, bloquean, si sube transcribe, bloquean, si emanan decretos para poner orden a la movilidad, bloquean. Si las leyes tienen falencias, vacíos o micos, muchas veces es cierto, pueden reformarse, adaptarse, adecuarse a la realidad cuando son obsoletas, pero si las leyes, decretos, oficios, pasan a ser solo tinta y papel, sin que las autoridades hagan cumplirla con rigor y sin temor, porque ese es otro problema no solo de Cartagena sino de Colombia, no pueden ser leyes del acomodo para unos sí y para otros no. Recuerdo que a mi vecino se le olvidó pagar por un año en el DATT los derechos de tránsito, e inmediatamente le embargaron su cuenta bancaria y con él cayeron miles y miles de personas, lo que quiere decir que la ley debe ser para todos. Se volverá ciudad de nadie si la autoridad no sienta sus precedentes en todos los aspectos y por igual para todos. La mano peluda, el instigador sin rostro, se esconde e impulsa a lo provocador para generar caos. El caos trae más hambre, menos oportunidades y desastre de ciudad. Entre cables colgantes, carretas, motos, vehículos, somos la ciudad del enjambre.

*Escritora.