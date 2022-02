No importa que los precios de los alimentos suban de un día para otro el 25%, no importa que los más afectados sean los pobres -quienes ya están en riesgo de una hambruna-, no importa que, hasta antes de la pandemia, los bienes de consumo cada vez más baratos (gracias al neoliberalismo) fuesen la causa de que la pobreza hubiese decrecido a ritmos constantes; no importa que hace treinta años las naranjas fueran indefectiblemente agrias y el maíz insípido, no importa que sea imposible que el campo genere dos millones de empleos; no importan las razones, porque Petro y la izquierda, lo que quieren propagar es la xenofobia.

«Decisión pésima de Banrepública. Subir tasa de interés significa frenar la reactivación económica. En lugar de atraer dólares especulativos tratando de frenar la devaluación, hay que disminuir la demanda de dólares encareciendo importaciones dañinas al trabajo nacional».

Este tweet de Petro no es una forma primitiva de xenofobia, como sí lo es, por decir algo, no querer a los venezolanos. Es algo menos visceral y más simbólico: lo que quiere establecer es el odio hacia “hombre blanco privilegiado”, caballito de batalla del postmodernismo, para después reafirmar la política identitaria.

La idea es crear la imagen de un gringo mono que exporta y se enriquece a costa de los pobres e indefensos colombianos pobres. Y de ahí salta al blanco que maneja el Banco de la República y el blanco del Ministerio de Hacienda y el blanco que es dueño de las tierras -que todo esto es verdad-, y, en fin, pasamos a las aberraciones derridianas: el blanco que manipula la historia, maneja las estadísticas a su acomodo y politiza la ciencia. Entonces nada es verdad y nada es objetivo, y volvemos a esa ausencia total de rigor.

Así funciona el postmodernismo político: siempre habrá un tercero externo que es el culpable de todos los males, un “otro” enemigo que les justificará razonar de cualquier manera, que ya es un presagio de cómo piensan actuar. No se dan cuenta de que -quizás lo soslayan- algunos de los males también pueden estar adentro, y abandonan toda reflexión y autocrítica.

El proteccionismo va de la mano de la política identitaria: es una forma de resignación a la mediocridad, es un verse cancelado por un tercero malévolo, y ponerse una coraza del que se aísla y renuncia al intercambio; hasta de ideas. Sin embargo, el proteccionismo se quita de un gobierno a otro, la política identitaria no; y con ella permanece el mirarse al ombligo, el chovinismo, el odio y la falta de empatía. La política identitaria lo único que logra es acentuar las diferencias entre los colores de piel y hacer más difícil la igualdad de oportunidades que la izquierda bien persigue.