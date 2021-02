Inexplicables, por decir lo menos, resultan los constantes subterfugios que se inventan las entidades encargadas de manejar este proyecto para ir aplazándolo indefinidamente y que nos han mantenido en ascuas a todos los cartageneros mientras vemos cómo el mar le gana terreno a todo el litoral norte de la ciudad desde el espolón Iribarren hasta el túnel de Crespo.

Y no es para menos pues desde el 2017, cuando salió a luz pública, se han venido burlando de la ciudadanía que sigue esperando que se cristalice esta obra. Los ciudadanos del común y las fuerzas vivas de la ciudad nos merecemos una convincente explicación que satisfaga todas las dudas y especulaciones que se tejen alrededor de esta obra y sus constantes aplazamientos. Se puede pensar que existe un entramado macondiano, mezclado con una especie de conjuro que se han ensañado cual torre de Babel con la diferencia de que los babilonios pensaron en grande y la protección costera va mermando, según el decir de los que han conocido el proyecto por dentro. Son muchos los interrogantes que surgen de este accidentado proceso, como por ejemplo, los sucesivos aplazamientos que tuvo el primer intento de contratación por las constantes dudas que surgieron entre las 32 firmas que manifestaron su intención de ofertar, que terminaron presentándose 2 de ellas y que ninguna de estas cumplió con todos los requisitos, razón por la cual se declaró desierta la licitación en julio de 2020.

Deberían explicar ¿por qué inicialmente se contempló una longitud de 7 kilómetros y así reza la Licencia Ambiental, desde el espolón Iribarren hasta el túnel de Crespo y en la actualidad solo se licita desde dicho espolón hasta el Centro Histórico? Si la obra se va a construir hasta el Centro Histórico, qué modificaciones o adiciones ha tenido la LA. La intervención de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRD, en este proyecto, fue producto de la declaratoria de calamidad pública que se dio en mayo del 2018 y con base en la cual la Alcaldía firmó un convenio interadministrativo con esa entidad. Tenemos entendido que estos mecanismos tienen un vencimiento de seis meses. No se entiende la razón por la cual la UNGRD sigue vinculada a este proceso y menos sabiendo que esta entidad no posee la estructura técnica para manejar este tipo de proyectos. ¿No era mejor manejar esto con la ANI o cualquier otra entidad con una mejor infraestructura técnica? ¿Por qué los estudios no tuvieron una interventoría? Existiendo diferentes tecnologías para ejecutar este tipo de obras, ¿por qué no se abre la posibilidad a otras alternativas?