Cada vez que se presenta un megaproyecto para mi ciudad Cartagena, me asalta un sentimiento de inseguridad, de desasosiego, una especie de impotencia que me impide analizar fríamente los documentos aportados. Lo mismo me pasa con el proyecto de protección costera donde se van a gastar más de cien mil millones de pesos para hacerle frente al calentamiento global y al incremento de los niveles marinos, en breve para que Cartagena no se inunde. El eje del proyecto consta básicamente de una serie de espolones, de la construcción de una doble calzada de la avenida del malecón, de la obtención de varias decenas de metros de playa, el todo rellenando el mar Caribe. ¡Plop! Como declaro mi ignorancia para siquiera analizar el tema, recurrí a lo que hago siempre: pedirle ayuda a mis amigos, posiblemente a los más jóvenes. Este concepto es de un joven exitoso arquitecto del paisaje egresado de la Universidad de Harvard y que trabaja grandes proyectos por una gran empresa de Nueva York, él es Simón P. y dice: “Proyecto de protección costera que se propone para la ciudad de Cartagena se encuentra basado en una lógica errada. Esta es la idea de que vamos a lograr combatir el cambio climático utilizando los mismos mecanismos ingenieriles con los que venimos destruyendo los procesos naturales con el fin de adaptarlos a nuestros procesos económicos. Proyectos como este, que genera rellenos artificiales para crear metros cuadrados comercializables o de circulación vehicular y que instala espolones para frenar el movimiento natural de las arenas por las corrientes marinas son la triste muestra de nuestro deseo por controlar la naturaleza en vez de convivir con ella. Por otro lado, la creación de escolleras es una tarea sisifesca, sobre todo cuando esta trata de proteger tierras que han sido rellenadas anteriormente. Es decir, tierras que no responden a ninguna lógica en los procesos de erosión y acreción por acción de los flujos naturales del viento y el agua. Tierras que no deberían existir.

Los proyectos de mitigación del cambio climático con una verdadera visión de futuro deben ser cambios de fondo. Se debe adaptar las ciudades a las nuevas realidades climatológicas en vez de tratar de combatirlas con el fin de perpetuar un estilo de vida insostenible. Las ciudades del futuro no deben combatir las inundaciones. Deben ser ciudades inundables. Este no es un proyecto de protección contra el cambio climático. Este es un proyecto más de creación de cambio climático y destrucción de los frágiles y complejos procesos que son fundamentales para la salud de los ecosistemas costeros. Todo por la módica suma de 160.000 millones de pesos”.

Se lo dejo a los expertos y opinadores para que analicemos antes de aprobar.

P.S. Qué raro que no haya oferentes extranjeros, especialmente holandeses que son maestros en controlar océanos.