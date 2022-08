En conversación con una joven uno de estos días me fue diciendo, con sonoro desparpajo, que no creía en Dios sino en la ciencia; y ello me ha llevado a compartir con ustedes las siguientes reflexiones que pueden ayudar a entrarnos con derecho a profundizar en esa presencia inquietante que es Dios en tu vida y la mía.

Somos parte de un momento histórico en el cual la cuestión de Dios no es indiferente, aunque aparentemente así lo sea; y la sospecha de estar ante ignorancias doctas con afirmaciones acerca de la contradicción entre fe y pensamiento científico no deja taladrar nuestra conciencia. Nada más falso que una verdad a medias porque algunas preguntas de la vida se las hacemos a la ciencia y otras igualmente definitivas se las hacemos a la fe.

Dios está en el centro de las certezas y las dudas. Este hecho nos viene fortalecido por los resultados de las ciencias, los diversos sistemas religiosos con sus propuestas divergentes y las convicciones personales. Los desarrollos científicos pueden ser canto de gloria a la presencia de Dios en la creación o desalojo de Dios del interior de lo real sustituido por fuerzas o energías o por el azar o el absurdo de la fluidez sin orientación predeterminada.

De igual manera la proliferación de las expresiones religiosas no tradicionales en estos últimos tiempos nos señala, por una parte, un despertar de lo religioso que puede ser saludable para el hombre cansado de las propuestas cientificistas, pero por la otra una radicalización de la contradicción que significa la imposibilidad de los creyentes en Él de unificarse y luchar por una humanidad como ese mismo Dios pareciera quererla. Y nuestra vida, planteando cotidianamente preguntas acerca de tantas cosas que se quedan sin respuesta. Por ello, recurrimos a una tradición, de ella somos parte: a la de Israel expresada en la escritura del Antiguo Testamento y a la de la experiencia original y única de Jesús de Nazaret, en el Nuevo Testamento.

Dios sigue siendo presencia incómoda e inquietante. Incómoda porque los seres humanos experimentamos que es difícil su estar allí siendo que estamos abusando de las posibilidades que tenemos de dominar la tierra y someterla, de construir la comunidad humana o destruirla. Inquietante porque los hombres y mujeres que somos, retados en este tiempo convulsionado, experimentamos y sentimos el brote por aquí y por allá de nuevas maneras de vivir la presencia del misterio y de reconocer los gritos de Dios en el corazón renovador de los humildes, los oprimidos, los marginados, precisamente donde más nos cuesta encontrarlo.

Desde el claro oscuro de este tiempo, con su bondad y su terror, surge la sonrisa que provoca la esperanza porque la vida vuelve a vivir y el amor se hace posible.

Teólogo y religioso Salvatoriano.