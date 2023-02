Premios, castigos y sanciones una consecuencia de nuestros actos, es el nombre de un video en YouTube, interesante contenido articulando elementos pedagógicos soportados en la confianza y el respeto, para educarnos en ser seres humanos de actuación trasparente, involucrando a las instituciones educativas como la base para luchar contra la corrupción.

El principio, no hay efecto sin causa, resulta igual a no hay consecuencia sin causa, representado gráficamente por Ishikawa muestra las posibles causas de un efecto problema, porque es necesario identificar la causa y luego diseñar un plan de eliminación o de control, para llegar a la solución. Por eso la persistencia de problemas y conflictos en la casa, escuela, trabajo, ciudad, país, perdemos tiempo buscando el culpable o causante, en vez de buscar la causa. De lo particular a lo general, cuando en casa un miembro de la familia cae en drogadicción o alcoholismo, lo juzgamos y censuramos agravando el problema, en vez de dialogar en familia, listar causas probables, analizar y con todos, definir la causa. Infortunadamente, también sucede que, aun identificando la causa, nos quedamos en el intento, sin pasar al diseño e implementación de un plan solucionador, evaluado frecuentemente según corresponda para analizar e incorporar posibles acciones de mejora. Pero también perdemos tiempo, describiendo lo que queremos, deseamos y soñamos, luego nos quedamos en espera, en vez de usar el tiempo para definir el plan y metodología para lograrlo.

En coherencia con causa y efecto, gráficamente Ishikawa también permite mostrar las posibles causas de un efecto positivo, premio, convivencia en paz, primer puesto en juegos y olimpiadas, armonía familiar, meta superada, felicidad.

De lo particular a lo general, cuando en casa un miembro en condición de estudiante logra altas calificaciones, lo convertimos en héroe, como el efecto es positivo, olvidamos el diálogo familiar para listar causas probables, analizar y con la participación de todos, motivar a otros para la adopción y adaptación de causas. Omitiendo adjetivos y calificativos, es lógico pensar que nuestra vivencia actual como sociedad, es un efecto cuyas causas sucedieron en el pasado, por eso, la vivencia del presente, merece un espacio de diálogo, análisis y reflexión, desde lo personal, familiar, laboral y ciudadano, listando actuaciones, decisiones, acciones, planes y programas, cuya implementación en el presente representen las causas del efecto, futuro de la sociedad, porque el futuro, no es lo que va a suceder, el futuro, es lo que nosotros haremos que suceda.