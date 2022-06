La administración saliente del 2015, dejó un Expediente Urbano para Seguimiento y Evaluación del POT, con una Modificación Excepcional en curso, y Resolución N° 1731 del 11 de noviembre de 2015, de Cardique, donde se da por concertada la Modificación Excepcional en los aspectos ambientales y un concepto del CTP de fecha 30 de diciembre de 2015, con un borrador de acuerdo para ser radicado ante el Concejo Distrital de la ciudad.

Al inicio del 2016, se genera consulta al viceministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda y Desarrollo, para mirar con claridad jurídica el camino a seguir, haciéndose la salvedad, que en materia de gestión de riesgo, la MPOT-15 articulaba lo referente a los programas y proyectos del plan de gestión de riesgo con las estrategias del Plan 4C. La respuesta fue: “Puede seguir adelantándose el proceso de modificación excepcional del POT concomitante con el proceso de revisión”, al no obtener respuesta el ministro Gabriel Vallejo emite resolución 511 de 28 marzo del 2016 dejando claro el desistimiento por parte del distrito, nos preguntamos, motivo del silencio del sector gremial en el momento oportuno, cuál fue la razón por la cual la Secretaría de Planeación Distrital de la época, resuelve no contar con los insumos y productos de esa modificación excepcional e incluye a Cartagena de Indias en el Programa de POT-MODERNOS, que a criterio de varios expertos y de la comisión del plan del Concejo no había necesidad, ya que la ciudad tiene experiencia, además que se tenía una inversión en una MPOT con los estudios de riesgos concertados con Cardique.

En diciembre de 2016, el distrito suscribe el Contrato Interadministrativo No. 216229, con FONADE, para la implementación del programa POT/POD modernos, que ha sido un gran fracaso, y que hoy es objeto de investigación por la Contraloría General de la Nación.

La modificación excepcional del 2015 categorizaba la zona norte Sector Barlovento como suelo de expansión urbana, lo que generaba la obligación al desarrollador de generar algunos procesos de redistribución social como destinar el 20% del suelo urbanizable a vivienda de interés prioritario, áreas de cesión para zonas verdes en el proceso de urbanismo y extensión de redes de servicios públicos acorde con las capacidades del distrito, la declaratoria de suelo urbano no generaría compensaciones y no permitiría la consolidación de ciudad futura incluyente y sostenible repitiendo los mismos errores del pasado.

El actuar del nuevo secretario nos devuelve la confianza de sumar y no restar para concluir el POT.