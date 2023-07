¿Saben todos los cartageneros qué es? La sigla ha ocupado innumerables veces la primera página de El Universal sin que esto signifique ningún cambio en la ciudad. El que está vigente es del 2001. Si tenemos en cuenta su definición (Plan de Ordenamiento Territorial) y su función, entenderíamos porqué el atraso y la falta de autoridad tienen a Cartagena patas para arriba. El POT es el orientador de las decisiones que toman los alcaldes. Su reglamentación tiene como fin dar orden a la categorización de barrios y zonas para asegurar el uso racional del suelo tanto urbano como rural. No hay que ser muy inteligentes para entender que la ciudad de hoy no es la misma de hace 22 años y que hemos crecido sin ningún orden y pasándonos por la faja el POT reinante que involucra la distribución de las áreas residenciales, actividades productivas, sitios patrimoniales, áreas recreativas y culturales.

La ciudad actual ha crecido en habitantes. Los lugares de ocio y comercio inundan los barrios sin temor a acabar con la paz de zonas vecinales; cerca de los hospitales hay embarcaderos, estaderos, bares y se ponen negocios públicos sin parqueaderos. La cantidad de construcción que se puede hacer en un espacio determinado es la misma de hace dos décadas y el uso del suelo no es acorde a las necesidades de la Cartagena de hoy.

El tema no se centra solo en la clase de industria o construcción que se debe hacer, entre los temas que se deben revisar están el acceso de la ciudadanía a servicios públicos, vivienda, vías, y sus equipamientos. En nuestra ciudad no se hace una calle o avenida nueva hace años. Crece el número de vehículos y motos sin que se diseñen arterias o puentes, se instalen semáforos o se arreglen los dañados.

La ciudad que estamos construyendo hoy día define el nivel de calidad de vida que queremos para todos sus habitantes por mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años el POT se ha intentado actualizar 3 veces sin ningún resultado. Los gobiernos se arropan en mesas de trabajo, etapas de diagnóstico, fases de concertación y mil cosas más que no han permitido avanzar. Los expertos son quienes han atrasado el tema y las víctimas somos los ciudadanos. Tal parece que las autoridades no tienen el mismo norte y jalan para su lado mientras se echan en cara la falta de inventarios y componentes urbanos. Este término muy sofisticado se ha vuelto la piedra en el zapato para continuar y hablan de diálogo social sin tener en cuenta que lo que quieren los cartageneros es que organicen sus barrios y no permitan más el crecimiento desordenado, se organice el Centro Histórico y se acabe la falta de gobernanza o manipulación de las entidades a cargo de salvaguardar el patrimonio histórico.

Honestamente no queremos más palabras bonitas. Queremos orden y eso no es tan difícil.