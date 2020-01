Posesiones de Alcaldes sin precedentes

Desde muy temprano en la alborada del primer día de año nuevo 2020, estuve a la expectativa de las inusuales posesiones previamente anunciadas en redes sociales y medios comunicación regionales y nacionales, tanto por la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López Hernández, como la del alcalde electo William Dau Chamat en Cartagena, quienes prometieron una vez elegidos legítimamente, realizar un acto de toma de mando solemne, sencillo, con humildad y, lo más importante, en compañía de sus electores en sitios públicos emblemáticos, como el gran Parque Metropolitano Simón Bolívar, en el corazón de Bogotá, como lo hizo Claudia López, y en La Heroica, realizado en el marginal sector de la Vía Perimetral.

En efecto, este manifiesto hecho histórico de dos ciudades icónicas por su valor patrimonial y cultural, estuvo marcado no precisamente por las patentes diferencias de sus indicadores económicos, de educación, infraestructura, salud, etc., ni mucho menos, por la elección de los tradicionales sitios de celebración que por décadas, no han sido distintos, a los que los bogotanos y cartageneros estamos acostumbrados a observar, sino, movidos por nuevos espacios integradores de los elementos emocionales constitutivos del calor humano, la empatía con el pueblo, la esperanza, la confianza, la armonía y la homeostasis social. Lugares como el emblemático Palacio de Liévano, en Bogotá, construido bajo la dirección del arquitecto francés Gastón Lalerge a finales del siglo XIX, y, en el ‘Corralito de Piedra’, la Casa de la Real Aduana o Palacio de la Aduana, con estilo colonial erigido bajo el liderazgo del ingeniero militar Cristóbal de Roda a finales del siglo XVI, hoy se encuentran distantes de ser plazas muestrales de una verdadera y digna representación de los pueblos, que brinde a toda las clases sociales, y en especial, a los más vulnerables, la confianza y garantía de no ser excluidos de las oportunidades que les permita crecer y desarrollarse individual y colectivamente, bajos los principios de igualdad, equidad y respeto.

Sin duda, las posesiones disruptivas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al mejor estilo picnic campestre, rodeada de una gran masa de capitalinos con agrupaciones musicales de talla internacional como Aterciopelados, Totó La Momposina y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, convergen de forma peculiar considerando las desigualdades regionales, con el innovador talante del alcalde de Cartagena de Indias, William Dau, quien igualmente celebró con la ciudadanía de a pie en la deprimida zona Perimetral, con grupos folclóricos y musicales de champeta, como Kevin Flórez, El Melchor, Luis Towers, Viviano Torres y Bazurto All Stars, robándose el burgomaestre el escenario con su baile de ‘los malandrines’, en un acto de posesión y celebración sin precedentes, en la historia política reciente de Cartagena de Indias.

*Profesor Titular Universidad de Cartagena.