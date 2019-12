A los hechos, a los informes, al empalme, quiero decirles a todos los ciudadanos que amamos nuestro terruño y que lo queremos ver progresar vehementemente, “Vamos por ti Cartagena”. A pesar de las vicisitudes anteriores y las presentes, quiero dejar de lado tantas críticas, porque nos hemos acostumbrado a señalar y señalar y a pesar de conocer el mal que depura en carne viva, en vez de encontrar la cura para el hallazgo, nos pasamos lamentando sobre la leche derramada y eso no nos beneficia, solo nos estanca. No he descubierto que el agua moja, puesto que cuando cae del cielo roto, me acuerda de la infancia cuando esperaba el chorro de las canaletas y debajo de él podía sentir el placer del agua fría que corría como manantial sobre mi humanidad, entonces eran otras épocas, la ciudad no había crecido tanto, los gobernadores y alcaldes eran nombrados ad honoren, por méritos, por ser personas intachables, éticas y con la mirada puesta en el progreso. Vamos por ti Cartagena, no me canso de repetirlo porque si todos nos metemos la mano al corazón, si todos nos focalizamos a lo prioritario, si los nuevos encargados entienden que el camino no es fácil porque hay mucho por meter en orden, estoy convencida de que el resultado se verá y es lo que todos añoramos, que se vea la estabilidad, el orden, fuera el caos, fuera el desorden de la movilidad, del ruido, de las calles rotas, de incompetencia ciudadana, de la educación, salud. Abajo el hambre, la deshonestidad, la subcontratación, las tajadas, las mordidas, la mermelada, los roscones. Construyamos un puente, un nuevo canal, sin excusas ni exclusas que comunique por fin el orden con el progreso. Cuando hablo con mis allegados y nos quejamos de esto o aquello, manifiesto lo siguiente: esto es lo que hay, entonces, qué hacer con lo que hay. De aquí en adelante creo en el cambio, yo sí creo en los nombramientos en meritocracia, seguiré creyendo en el avance, destierro la frase “amanecerá y veremos”, porque esa está trillada y por permanecer en esa inercia y desidia, no he visto en las administraciones anteriores nada que señale que vi nuevos amaneceres, todo lo contrario, un hundimiento de la ciudad por la deshonestidad de muchos. Ojalá que todos esos que critican al alcalde se unieran a él, para lograr sacar la ciudad a flote, nada es fácil, pero nada es imposible. Llegar al mundo al nacer, es un trauma, del regocijo y vaivén acuoso de la placenta a lo incierto, hay un vacío grande, después con cuidados se crece en bienestar. Vamos por ti Cartagena. “En mis manos te traigo/viejas señales/son mis manos de ahora/no las de antes (M. Benedetti).