Portazo al stealthing

Hace exactamente un año y a través de este mismo medio, discutíamos sobre la viabilidad o no del proyecto de ley que cursaba en la Cámara de Representante relativo al stealthing, el cual tenía como fin crear el delito de “abuso de la confianza sexual” en aquellos casos donde existiese retiro del preservativo o barrera de protección, sin consentimiento de la otra persona, durante las relaciones sexuales. Hoy leemos en las noticias que esta iniciativa no tuvo acogida en el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) y uno de los argumentos para emitir un concepto desfavorable es que no existen estadísticas colombianas acerca de alguna problemática generada por esta práctica, sino que se aportaron unas de otros países que no demuestran que esto realmente sea necesario en este país.

Las razones, más que protectoras, obedecen a diversos formalismos que pretenden explicar la negativa a la creación de este nuevo tipo penal, pero que se quedan sin forma de darle solución a aquellas personas que se sientan agredidas sexualmente al tener que soportar una de estas prácticas en contra de su voluntad, pero que no consideran ser víctimas de un delito de mayor punibilidad, como lo es el acceso carnal violento. Puesto que el inicio de la relación sexual coital fue absolutamente consentido, con una condición que posteriormente fue violentada.

Por otro lado, el concepto del CSPC sostiene que no debe permitirse la tipificación de un nuevo delito sin antes verificar que la política alternativa pueda ser efectiva, argumento que, dicho sea de paso, aplica para todas las conductas punibles y que se echa de menos en las iniciativas creadoras de crímenes. Pero en esta oportunidad, automáticamente nos obliga a preguntarnos: ¿cuáles son los métodos alternativos que se están promoviendo para este tipo de circunstancias? ¿Cómo debemos responderle a una persona que haya sido contagiada por una enfermedad de transmisión sexual después de haber sido víctima de stealthing?, ¿o a una mujer en estado de embarazo por esta misma razón?

Estoy de acuerdo en que la creación de delitos no es más que el resultado del populismo punitivo, también soy consciente de que el proyecto de ley planteado tenía serias imprecisiones técnico-jurídicas. Sin embargo, cerrarle la puerta de manera tajante y por las razones esbozadas solo es el resultado de un precario análisis sobre el reconocimiento de derechos, sobre todo, los de la mujer, que resultan las más afectadas por estas conductas.

La solución, sin duda, es plantear y ejecutar políticas serias educativas, que la política criminal, en vez de quedarse en un panorama utópico, sea la oportunidad para implementar soluciones alternativas y que sean más efectivas, incluso, que el derecho penal. Sobre todo, aquellas relativas a la educación sexual y a las consecuencias que, para el caso de estudio, resultan más gravosas que los fríos barrotes.

*Abogado.