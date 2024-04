Pornografía: Escuela de VBG

El año pasado, uno de los portales de pornografía más reconocidos y de alto consumo en la red (Pornhub), compartió algunas conclusiones de la data que recolectan en su sitio web; informando que Colombia ostenta el puesto 17 de los países que más porno consumen a nivel mundial.

De igual manera Colombia es el segundo país en el mundo, donde las mujeres más consumen este tipo de contenido, posiblemente alentadas por estas nuevas versiones de ‘porno feminista’ o ‘porno para mujeres’ que en realidad no es otra cosa que un intento por adormecer las críticas que se han hecho a esta industria como “escuela de violencia contra la mujer”, o por otras formas de persuasión como esos titulares de revista de vanidades: ‘Vuélvelo loco en la cama’, que no hacen sino convencernos de que el placer es para ellos. Según diversas fuentes de información: “El 88,2% de las escenas pornográficas contiene violencia física o verbal contra las mujeres. La media de edad del primer contacto con el porno es de 12 años. El 33,4% de adolescentes cree que el porno influye mucho en sus relaciones sexuales”. La pornografía es peligrosa porque construye un imaginario erótico que refuerza una masculinidad violenta y dominante frente a una feminidad complaciente, cosificada y de humillaciones que resultan gratificantes exclusivamente al varón.

Me pregunto si hoy las mujeres para ser aceptadas y queridas se someten a prácticas violentas en su intimidad; si ya no solo fingen orgasmos, sino en general placer al replicar lo visto por sus compañeros en la pornografía para mantener el interés del varón. No está de más insistir en que necesitamos incrementar la formación y la información afectivo-sexual en jóvenes, adolescentes y en personas adultas. Y creo que debemos no solo fomentar esta educación en el hogar; también de forma activa por el Estado. Hemos de entender la sexualidad como un asunto político; porque las mujeres, así se quiera negar esta realidad, hemos estado incluso en la intimidad en una posición de subordinación respecto del varón. En 2021, Pornhub fue demandado por 34 mujeres por publicar contenido de presuntas víctimas de abuso y explotación sexual, incluyendo menores de edad, lo cual denota que es una “industria” que en sus mismas prácticas violenta descaradamente a las mujeres; y la gran mayoría de estados siguen pasivos ante esta situación.

Actualmente cursa una demanda que interpuso Pornhub contra la Unión Europea, ya que esta última sometió a dicho portal a reglas más estrictas bajo la nueva ley de servicios digitales. ¿Pueden ser más cínicos? Es hora de que en Colombia se tomen en serio que la pornografía genera violencia de género y haya una respuesta institucional.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial.