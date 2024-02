Por qué no marchamos el 8 de febrero

Antes de entrar en las razones por las que no marchamos el pasado jueves 8 de febrero, quiero felicitar a quienes lo hicieron en Cartagena de manera democrática, sin violencias contra las personas ni contra sus propiedades. Es la manera de protestar consagrada en nuestra Constitución, que es el vínculo que nos mantiene unidos como país. Cosa muy distinta ocurrió en Bogotá, donde los manifestantes, de manera agresiva, buscaron ingresar al edificio sede de la Corte Suprema de Justicia, para imponer a palo físico su voluntad. Para fortuna de Colombia, los manifestantes no pudieron romper las barreras de seguridad y los magistrados salieron de la edificación sanos y salvos.

No sé cuántos marcharon por las calles de Cartagena el jueves 8, ¿5.000?, ¿10.000?, ¿15.000?, ¿20.000? Cualquiera haya sido el número, sin duda no fueron la mitad más uno de los habitantes de la ciudad. Y menciono esto porque el viernes 9 un columnista de este diario calificó a los manifestantes como el “constituyente primario”, en nombre del que exigió la aprobación inmediata de las reformas de Petro por el Congreso. Me asombra la capacidad matemática del miembro de la CUT, que transforma unas minorías en el constituyente primario. En verdad, si queremos ser matemáticamente exactos, el “constituyente primario” no marchó, pues como lo demuestran todas las encuestas, no está de acuerdo con Petro, ni con su gobierno, ni mucho menos con sus reformas.

Lo anterior me lleva a precisar la diferencia entre el “constituyente primario” real y los que se adjudican ese título, diferencia que fue una de las razones que me llevaron, hace más de cuatro décadas, a abandonar las filas de la izquierda. Por años, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se autodenominaron la vanguardia del proletariado y del campesinado, en nombre de los que cometieron todo tipo de delitos y actos vandálicos. Ese rol que se atribuyeron desde 1964, se desinfló en segundos, cuando de portar armas pasaron a la vía electoral, donde la “vanguardia del pueblo” no alcanzó el 1% de los votos.

Hoy ocurre algo similar con nuestro presidente, que por alguna razón extraña cree que el progreso de los países se produce movilizando a las masas populares. Alguien cercano a él debería decirle que la única forma de progresar, como lo sabe la humanidad desde que comenzó a serlo, es trabajando en comunidad. La URSS, Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos claros de cómo el progreso no se alcanza sin todos los integrantes de una sociedad: trabajadores, profesionales, empresarios, educadores, científicos, artistas, periodistas, etc. Y, como bien lo demuestran los ejemplos de China y Vietnam, hoy sin capitalismo no hay progreso. La inmensa mayoría de los constituyentes primarios no marchamos, porque creemos en la división de poderes, única fórmula para mantener la democracia... nuestra democracia.