“Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”. Willy Brandt.

Que Dios me perdone, pero creo que antes de entregarle las dos tablas de piedra a Moisés en el monte Sinaí, podía incluir otro mandamiento después del séptimo (no robarás). Sería algo así como: No permitas que pase el tiempo sin remediar el problema.

Lo anterior viene siendo prácticamente sinónimo de la omisión, esa misma palabra que -para seguir en lo religioso- cierra la primera parte de la oración Yo confieso: Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ya luego vienen los golpes de pecho.

¿No cree usted apreciado lector, que esa omisión ha sido el pecado que más se ha cometido, históricamente, contra Cartagena? En la columna pasada hablaba de lo vergonzoso que ha sido políticamente darle un rumbo positivo a la ciudad, pues a la corrupción se suma todas las interinidades sufridas. Lo peor es que hoy ningún mandatario sale a decir -para terminar la oración- por mi culpa, por mi culpa, por mi GRAN culpa. ¡Ah!, y todo el que llega, fácilmente puede aplicar el efecto retrovisor: culpar a los de atrás.

Permitir que el tiempo pase, sin actuar, sin concretar o solucionar, ha sido la maldad más grande contra La Heroica, por eso, tantos planes que no llegan a nada, como la protección costera, el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, el POT, el PEMP y muchos más que he mencionado en diferentes artículos. (Lea aquí: Problemas con P). Pura desidia.

Pero como estamos en el presente, quiero poner tres ejemplos de la última semana que podamos relacionar con ese pecado.

1. El puente Las Palmas: uno no entiende cómo cuatro años después de que un experto dijo que la estructura estaba en riesgo, hasta ahora lo cierren completamente, y lo peor, sin una solución seria a la vista. El puente está quebrado, pasa el tiempo, ¿lo curarán con cáscara de huevo?

2. Los bloqueos en la bomba El Amparo: en solo tres días se permite que un grupo de muchachos, indignados con el Gobierno nacional, vuelvan a bloquear una zona tan neurálgica en plena hora pico. Esto generó un caos vehicular en las diferentes vías que llevó a que varios cartageneros se bajaran del bus y caminaran largos trayectos en medio de la lluvia. En esta ciudad no se garantiza la movilidad a los demás cuando pasan este tipo de situaciones.

3. No pasó aquí, pero puede pasar. Luego del derrumbe del edificio en Miami recordé lo que ocurrió en Blas de Lezo, donde murieron 21 obreros. Los mismos que construyeron ese edificio, según estudios, levantaron otros más que están en riesgo de desplome. Sin embargo, siguen habitados.

Pasa el tiempo. Dios quiera que no pase nada grave. Amén.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz