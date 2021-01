Esta semana se me acercó alguien con el tapabocas en el cuello, para hablar conmigo. Al cuestionarle sobre esto, él solo respondió: “¡A mí ya me dio!”. Entendí que a esta persona solo le importaba su salud, no le interesa si es vector de contagio o incluso si su actitud de abandono deliberado del autocuidado puede tener un efecto negativo en su familia u otras personas. Asimismo, son cada vez más los que deciden “asumir el riesgo” dado el aparente comportamiento del virus en tanto que parece no afectar gravemente a los niños y más jóvenes. Esta forma de comprender el individualismo y la libertad, compromete seriamente los intereses de la comunidad y sacrifica desmedidamente lo colectivo; y recordé cuando la Corte Constitucional debió revisar la imposición del uso obligatorio del cinturón de seguridad en la conducción de automotores. Porque en esa oportunidad quienes atacaban la norma alegaban que era su derecho asumir el riesgo de la actividad peligrosa y su decisión consciente renunciar a la seguridad del dispositivo en mención. En esa ocasión se manifestó: “La Carta no es neutra entonces frente a valores como la vida y la salud sino que es un ordenamiento que claramente favorece estos bienes. El Estado tiene entonces un interés autónomo en que estos valores se realicen en la vida social, por lo cual las autoridades no pueden ser indiferentes frente a una decisión en la cual una persona pone en riesgo su vida o su salud. Por ello el Estado puede actuar en este campo, por medio de medidas de protección, a veces incluso en contra de la propia voluntad ocasional de las personas, con el fin de impedir que una persona se ocasione un grave daño a sí mismo” (C-309-97). Considero que la medida del uso obligatorio del tapabocas es constitucionalmente proporcionada y debe asumirse como una medida coactiva de protección legítima que resulta compatible con la autonomía individual. Dado que busca salvaguardar la vida, la salud y la integridad personal; así como evitar graves afectaciones que harían razonable presumir que la persona no quería asumir tal riesgo. La carga que se impone es mínima, mientras que el efecto protector es claro pues evita innecesarias pérdidas de vidas humanas. Considero inviable seguir sosteniendo posturas donde amparados en la libertad y en una comprensión equívoca del “yo”, se desconoce que se hace parte de una sociedad que requiere para su bienestar, evolución y subsistencia de un compromiso serio por cada uno de sus miembros. Usted es libre, ¡sí!, pero no puede amenazar derechos de terceros. Recuerde que al no usar el tapabocas atenta directamente contra la salud de los demás. Así que sin más excusas y egoísmo, ¡póngase bien el tapabocas carajo!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.