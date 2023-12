Pobreza en Bolívar durante 2022

Los datos sobre pobreza monetaria para 2022 publicados por el Dane muestran un descenso en relación con 2021. En el agregado nacional, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza pasó de 39,7% a 36,6%, lo que significó que 1,3 millones de personas mejoraron sus condiciones de vida. No obstante, esta situación no se refleja por igual en todo el país y, en particular, el departamento de Bolívar registró un deterioro en el mismo periodo. Mientras en el agregado nacional la pobreza monetaria se redujo entre 2021 y 2022, en Bolívar aumentó de 54% a 56%. Esto implicó que cerca de 57 mil bolivarenses entraron en condiciones de pobreza monetaria en 2022, llegando a sumar hasta 1,2 millones que no logran los ingresos necesarios para superar el umbral de pobreza. De esta forma, Bolívar es la cuarta entidad territorial con mayor número de habitantes en condiciones de pobreza, después de Bogotá (2,2 millones), Antioquia (1,9 millones) y muy cerca al Valle (1,2 millones).

El indicador con un comportamiento más preocupante es la pobreza monetaria extrema, que estima el porcentaje de personas que no tiene los ingresos suficientes para consumir los alimentos requeridos. En el agregado nacional se mantuvo la proporción de habitantes en esta condición: 13,7% en 2021 y 13,8% en 2022, lo que implica que 6,9 millones de colombianos tienen dificultades para acceder a su alimentación.

En Bolívar el porcentaje de personas en pobreza monetaria extrema aumentó de 18,8% en 2021 a 23,6% en 2022, convirtiéndose en la entidad territorial con mayor incremento en el número de personas (112 mil), hasta llegar a 529 mil habitantes con inseguridad alimentaria. El Dane descompone el cambio en la pobreza en tres factores: el crecimiento, la redistribución y la línea de pobreza. En el caso de Bolívar, el crecimiento redujo la pobreza en 5,02 puntos porcentuales (pp), pero la línea de pobreza la aumentó en 7,25 pp y los efectos redistributivos en 2,62 pp. Una preocupación adicional es que, a pesar de los buenos resultados en crecimiento económico y desempleo, la pobreza aún no regresa a los niveles observados antes de la pandemia. Si bien, por cambios en la metodología, los valores del 2019 no son estrictamente comparables, sirven como una base de referencia de prepandemia. En el total nacional la pobreza monetaria de 2022 estuvo cerca a la de 2019: 36,1% versus el 35,7%. La situación es más compleja en pobreza monetaria extrema en donde el 13,8% de 2021 está lejano al 9,6% observado en 2019. En Bolívar en pobreza monetaria se llegó al 54% en 2022, lejos del 46% del 2019, mientras que en pobreza extrema se ubicó el 23,6% de la población en 2022, frente al 10,5% en 2019. Esta situación debería ser atendida con prioridad por el nuevo gobierno departamental, especialmente para aliviar los problemas de hambre que sufre un alto número debolivarenses.