Hubo un tiempo en que los cuerpos de agua de Cartagena eran un paraíso, rico en diversas especies de peces y crustáceos y aves que se reproducían en un ambiente ideal. Los sistemas naturales acuáticos eran perfectos y así permanecieron mucho tiempo, pero el relleno de las aguas para convertirlas en terrenos para construir viviendas, calles, puertos, bodegas, edificios, y la falta de una política de conservación y vigilancia les causaron daños inmensos.

El espejo de agua que más ha sufrido con la intervención del hombre ha sido la ciénaga de la Virgen: recibió las descargas sanitarias de la ciudad por décadas, se desviaron los arroyos que la nutrían y se rellenaron sin descanso sus orillas. La mayor afectación a la bahía ha sido el vertimiento de mercurio a sus aguas en los años 70 del siglo XX, causando un altísimo grado de contaminación que afectó la pesca, obligó a una veda de años y alteró las faenas de los pescadores artesanales. A la bahía también se arrojan otras sustancias contaminantes procedentes de la zona industrial de Mamonal y de embarcaciones de gran calado que llegan y salen a diario de los puertos locales.

Capítulo aparte merece la gran cantidad de sedimentos que llega a la bahía desde el río Magdalena y el canal del Dique, que se estimaban en 12 millones de toneladas anuales en 1997, lo que se traduce en un daño cada vez más grave que amenaza con partirla en dos y que causa mucho mal a los corales del archipiélago del Rosario. Hay un proyecto planteado desde hace largo tiempo para rectificar el cause del canal pero hasta el momento no arranca, se continúa con creciente expectativa porque el tiempo apremia y los billonarios recursos para ejecutar la obra no se ven por parte alguna, a pesar de las promesas del Gobierno nacional.

Volviendo a la Ciénaga de la Virgen, este cuerpo de agua de más de 500 kilómetros cuadrados de extensión ha sufrido toda suerte de agresiones. En el 2000 La Bocana Estabilizadora de Mareas le llevó agua de mar suficiente para iniciar un proceso creciente de recuperación y otra bocanada de oxígeno le llegó en 2014 con el Emisario Submarino, pero las amenazas persisten. Hay muchos ojos puestos sobre la bella ciénaga: unos para buscar beneficios económicos y otros para vigilarla. Entre tanto los caños que han logrado sobrevivir a tantos ataques despiadado, se muestran moribundos y sin mayores garantías de ser salvados.