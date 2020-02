Pliegos sector público

Los trabajadores concebimos la negociación colectiva como la columna vertebral del diálogo social, este implica relacionamiento, elementos de entendimiento, respeto, reconocimiento mutuo y confianza como gobierno y como Estado.

Manejamos unas propuestas para la innovación y transformación de organizaciones sindicales como constructores de democracia, equidad social y para que el sindicalismo sea democrático, incluyente, incidente y moderno.

La inteligencia y la autotransformación en los procesos de negociación, con racionalidad en términos de objetividad, investigación, conocimiento e información, para que lo importante sea los argumentos y la capacidad de convencimiento; la negociación de acuerdos a nivel internacional con empresas multinacionales, incorporando nuevos temas de las condiciones del mundo del trabajo de hoy como la automatización, sistematización o IV revolución industrial.

El Decreto 160 de 2014, la Sent. C- 1234 del 2005, los Conv. OIT N° 151 y 154, reglamentan la negociación colectiva en el sector público y definen con claridad unos términos taxativos que los servidores públicos deben acatar y cumplir.

Todos somos conscientes que sin los trabajadores, sin su fuerza de trabajo, no habría riqueza ni desarrollo para ningún Estado, organización empresarial pública o privada, por eso construir con las administraciones la autosostenibilidad es un mandato.

Las Centrales Obreras, CUT, CGT, CTC, la federación Únete, 30 organizaciones sindicales del distrito de Cartagena y sus entes descentralizados, este viernes 28 febrero del 2020, hemos entregado el pliego unificado para su negociación.

También presentaron pliego de peticiones seis organizaciones sindicales, Gobernación de Bolívar, alcaldías de Magangué, San Estanislao de Kotska, Soplaviento y Cantagallo, con la intención de cumplir estos mandatos Constitucionales y legales.

Hay retos que no se han podido solucionar por haber tenido alcaldes desechables, como tener 8.000 OPS en el distrito de Cartagena, darle aplicación al art. 76 ley 1753 del 2014, trabajo digno a trabajadores de la vigilancia, PAE, encargados del aseo, Tránsito.

Peticiones para que en los planes de desarrollo distrital, departamental, 45 municipios de Bolívar, se incluyan políticas públicas para el trabajo decente, aplicación sent C – 614 de 2009 y sent C- 172 del 2012, no más contratos basuras indignos y politiquería.

Temas conveniencias áreas metropolitanas, políticas conjuntas anticorrupción, aumento presupuesto para infraestructura de los colegios, educación, salud, vivienda, movilidad, inversión y atención digna a todos los ciudadanos que viven en la región.