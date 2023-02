Plegaria del marino: su origen

La hermosa y sentimental plegaria del marino que todas las noches en la Escuela Naval Almirante Padilla se reza, es de origen italiano. Según narra el CN (R) Ricardo García Bernal (2009, pp 68-71; “Pañol de la Historia #56”). El texto original de la Plegaria del Marino fue escrito por Antonio Fogazzaro en 1902 a solicitud del Capitán de Fragata Gregorio Ronca, segundo comandante del crucero acorazado italiano ‘Giuseppe Garibaldi’. Hacia 1964, el Capellán Francisco Antonio Soto Montoya y el Capitán de Corbeta Germán Gómez Ramos tradujeron y adaptaron la pieza a la Armada Nacional de Colombia.

Dicha plegaria dice así:

“A ti, oh grande y eterno Dios, Señor del cielo y del abismo a quien obedecen los vientos y las olas, nosotros hombres de mar y de guerra, marinos de Colombia, desde nuestras bases y santas naves armadas para la Patria elevamos nuestros corazones. ¡Salva y exalta en tu fe! Oh gran Dios, a nuestra nación da justa gloria y poderío a nuestra bandera ordena que las tempestades y los vientos le sirvan y pon sobre el enemigo el temor a ella. Haz que siempre la ciñan como defensa pechos de hierro más fuerte que el acero que acoraza nuestras naves y nuestras armas y dales por siempre la victoria. ¡Bendice oh Señor!, nuestros hogares lejanos, nuestros seres queridos y bendice al caer la noche el reposo de nuestro pueblo y bendícenos a nosotros, que, por asegurarlo, velamos en armas sobre el mar. Bendícenos Señor”.

Su origen se remonta cuando el acorazado italiano “Giuseppe Garibaldi” terminó su construcción y fue botado al agua el 13 de mayo de 1901 y su segundo comandante, Capitán de fragata Gregorio Ronca, pensó en exaltar la fe católica de sus tripulantes mediante una oración que diera sentido al sacrifico de un marino que le sirve a la patria sin otro pensamiento que defenderla hasta la muerte.

Ronca, amigo de la marquesa Eleonora Pallavicini, quien a su vez conocía al obispo de Cremona, Monseñor Geremia Bonomelli, le sugirió esta idea.

En enero de 1902 Bonomelli le envió una carta a su amigo Fogazzaro, pidiéndole que escribiera una plegaria con la idea que tenía Ronca. Unos pocos días después ya Fogazzaro tenía un bosquejo enviándoselo a Bonomelli, quien a su vez se lo envió a Ronca, quien se lo leyó a su tripulación, causando una reacción positiva dentro de ella por su contenido patriótico y católico.

Monseñor Bonomelli, en ceremonia a/b de Garibaldi, el 23 de febrero de 1902, la rezó por primera vez, siendo adoptada en forma oficial por la marina italiana el 7 de octubre de 1904 mediante decreto Regio. Su contenido se ha propagado a varios países que le han hecho su propia adaptación. Exalta la razón de ser de un marino sirviéndole a la patria hasta morir por defenderla si es necesario.