Playas Regaladas

Cartagena es visitada anualmente por millones de personas y cada una de ellas representa un cliente en potencia al cual puede llegar un aviso publicitario. Pensando así, la ciudad necesita una política seria en materia de publicidad, como una fuente de ingresos de la mayor importancia, que al menos sirva para financiar ollas comunitarias mitigadoras de hambre en tantos barrios paupérrimos del corralito.

Intenté averiguar si las empresas, mayoritariamente multinacionales, y cuyos nombres aparecen en cuatro partes diferentes de unas mil sombrillas en las playas de Marbella hasta Castillo, pagaban algún tipo de impuesto al distrito. No tuve respuesta a las consultas, pero con lo poco conocido sobre esta aldea, lo más seguro es que no tributen. El modelo de negocio es simplemente perverso, entrego de forma “gratuita” estas sombrillas, es decir, un pedazo de plástico amarrado a un palo grande y unos palitos pequeños, a las asociaciones de carperos, y aprovecho la ignorancia de estos costeños para colocar mi publicidad sin pagar.

Estas multinacionales de las bebidas hiper-azucaradas, cervezas, telefonía y transferencia de dinero, al parecer, no tienen departamentos de responsabilidad social y empresarial. Colocar sus nombres en estas carpas denota falta de empatía por sus clientes en la ciudad y de compromiso con los problemas coyunturales padecidos por nuestra población. Yo primero, segundo y tercero. El mundo cambió, debemos ser solidarios con todos, y hacerlo con ahínco hacia los más vulnerables, de lo contrario, el caos prevalecerá y no habrá poder humano que venda algo.

Propongo que el Distrito cobre al menos unos $500.000 mensuales por cada palabra (aviso de un metro de largo) en el plástico de las sombrillas playeras, es decir unos $2.000.000 por unidad. Como aún nos consideramos esclavos, y somos ciegos y brutos, eso nunca va a suceder. En consecuencia, invito a que alguna ONG inste a los ciudadanos a comprar una sombrilla, la cual sería donada a las asociaciones correspondientes para su beneficio. La diferencia es que las de reemplazo serían de lona y sin avisos, o en su defecto, en vez de los nombres de corporaciones, podrían ponerse los de nuestros próceres y mártires, y en rojo los apellidos de mujeres cartageneras desaparecidas o que hayan sido objeto de feminicidios.

La gente viene a Cartagena a visitar sus playas, no regalemos ninguna oportunidad para generar recursos que podamos usar para enfrentar la pobreza. A la vez, es triste que no tengamos dolientes, con autoridades en extremo pasivas hacia la pérdida de recursos. Debe determinarse si no cobrar impuestos por estos avisos tipificaría algún tipo de detrimento patrimonial al distrito. Salgamos del colonialismo y construyamos un futuro más equitativo y sostenible.