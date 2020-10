Ver los cafés vacíos produce nostalgia. Quisiera preguntarle al cartagenero Gio Urshela, tercera base de los Yankees, que sintió cuando produjo ese home run con bases llenas y en las gradas no había público.

Para suscitar un efecto visual los televidentes alcanzamos a ver unas figuras humanas de cartón sentadas en los majestuosos estadios. No aplauden ni sonríen, no comen crispetas ni perros calientes con Coca Cola, pero son un ingenioso apoyo que los aficionados pagan. Qué nos dirá James Rodríguez cuando en su nuevo equipo produce jugadas fantásticas y ante la emoción del gol, corre, se desliza arrodillado sobre el césped y celebra su triunfo de cara a las gradas vacías –supongo que en ese instante le mienta la madre a Zidane–. El público es la alegría y la vida de todo evento.

Hasta en las más pequeñas tertulias se requiere una mesa entusiasta que congregue a sus miembros. Cuánta faltan hacen The Office y The Oldies en Juan Valdez. Hay varios miembros llamando con ganas de reunirse, hace siete meses hubo que abandonar las tertulias y encerrarse. Yo consulto al médico Roberto Ambrad, quien además de ser socio fundador de la tertulia The Office, es nuestro asesor en salud. Él pide tener paciencia, esperar un poco más y cuidarnos. La terquedad claudica frente al COVID; Donald Trump peleó temprano con el tapabocas, lo guardaba en la chaqueta y hasta hace poco su futuro era incierto.

Esta novela no la entiende nadie, hace poco abrieron Playa Azul, en La Boquilla, el alcalde se dio un chapuzón y se mostró confiado. Hay un poco de vida en la ciudad, ojalá traiga alivio a la menguada economía y no haya rebrotes y fatalidad. Cartagena debería ser toda azul, incluida Playa Blanca. No sé en qué ‘inning’ vamos en este partido, lo cierto es que el mundo se tornó distinto y los estadios de la vida no son los mismos. La televisión ayuda, nos entretiene, las noticias muchas veces nos llenan de preocupaciones, otras de optimismo. Ahora podemos ver las cogidas magistrales de Urshela con repeticiones –una manilla de ensueño–. También un gran slam que vence la barda y pone la bola donde antes un fanático podía atraparla y después buscar la firma del jonronero como un trofeo para la posteridad.

Cuánta emoción produce un gol de la Selección Colombia en un mundial. El país se paraliza, la solidaridad es total. Qué bueno poder celebrar pronto la llegada a la normalidad, tomar un café humeante, cantar Play Ball e iniciar el nuevo partido de la historia.

Con seguridad que ese día estarán llenos de fanáticos los estadios y las mesas de nuestras tertulias recuperarán su esplendor y su magia.