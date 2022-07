Planeación financiera

La incertidumbre financiera, política y económica que ronda por estos días nos ha llevado a muchos a pensar en nuestras finanzas personales. Es cierto que todos queremos cumplir nuestros sueños y metas, pero ante el panorama inflacionario actual es más que preciso que tengamos claridad y control de nuestros ingresos y gastos.

Llevar una contabilidad personal programada debe ser parte de nuestro plan de vida. Un retiro cómodo, la educación de nuestros hijos, el pago de impuestos y seguros, y en general el manejo adecuado de nuestro dinero no pueden ser dejados al azar. Aun así, “ya no me alcanza” y “no llego a fin de mes con un peso”, son frases comunes del día a día.

Para empezar a organizar nuestras finanzas es importante reconocer cuál es nuestra “personalidad financiera”: ¿Seré del tipo de persona que gasta compulsivamente? ¿Destino parte de mis ingresos a apuestas y loterías? ¿Qué tan ordenado y ahorrador soy? Esto es importante, porque las emociones, la presión social y los diferentes rasgos de personalidad pueden influir sobre nuestras decisiones financieras.

Otros factores, también importantes, son más ajenos a nosotros. Algunas variables de mercado, como la inflación, afectan directamente nuestras finanzas. Sentimos que el dinero nos alcanza para menos cosas, pues la pérdida del poder adquisitivo de la moneda está reflejada en la canasta familiar, en el arriendo, en los servicios de salud, y más. Las tasas de interés más altas también encarecen el uso de las tarjetas de crédito; por no hablar de la tasa de cambio y nuestras deudas en moneda extranjera.

Las recomendaciones básicas para el manejo de las finanzas personales inician teniendo claridad de que no podemos gastar más allá de los ingresos que percibimos. Para ello es clave hacer una lista de todos los gastos, identificar cuáles son variables y cuáles son fijos, eliminar los que sean innecesarios, controlar los gastos ‘hormiga’ (consumos de montos pequeños, pero frecuentes) y no adquirir nuevas deudas para pagar otras deudas. Trazarse metas pequeñas, ahorrar e invertir sabiamente son tareas adicionales si queremos disfrutar nuestro futuro.

Un buen presupuesto y una planeación eficaz se alimentarán de una buena educación financiera. A este respecto, los libros, blogs y otros materiales sobre finanzas personales pueden ofrecernos herramientas útiles para comprender, con mayor precisión, cómo el entorno afecta nuestro bolsillo.

Muchos son los caminos que podemos elegir para alcanzar nuestras metas; pero ninguno será útil si no iniciamos organizando nuestra economía en el hogar.

*Decano de la Escuela de Negocios, UTB.