Plan de Gobierno para la adaptación

Para abordar la preocupación a nivel mundial: el ambiente y todas las consecuencias por su abuso e indiferencia, quisiera sugerir, pero de manera categórica, como un imperativo, que dentro del Plan de Gobierno 2024-2027, quien se debe llevar la corona sin estar en concurso sea el ambiente, educación y cultura ambiental, en todos los sentidos, sin omitir un céntimo de nada, de estos temas se desprenden los demás, desde la ciudadanía y su apropiación por la ciudad, esto hay que tomarlo con seriedad, con compromiso y la responsabilidad debe ser real y cierta a lo que nos convoca; es algo que no puede entrar a discusión ni se puede aplazar por un instante, si la inversión resultare elevada, entonces hay que sopesar costo vs. beneficio. Como menciona Augusto Ángel Maya, el ambiente no consiste exclusivamente en el medio que nos rodea y la suma de las especies o de las poblaciones biológicas en él contenidas. El ambiente representa además una categoría social constituida por comportamientos, valores y saberes; el ambiente –como una totalidad compleja y articulada– está conformado por las relaciones dinámicas entre los sistemas natural y social.

¿Qué nos pasa? Los comportamientos del colectivo en Cartagena de Indias, dan ganas de llorar y cada vez más estamos cubiertos de basura y desórdenes en el espacio público. Yo sí creo, que en contra de este despropósito con el ambiente hay que actuar con mano rígida, pues a pesar de las sensibilizaciones que serán interminables porque no nos podemos cansar para que las personas den otra mirada a los conceptos y a la ciudad. Ante los desastres que estamos padeciendo por el trillado término cambio climático, invito a todos a tomar las medidas más acertadas en la adaptación de esto que no tiene reversa con el ambiente entendiendo la adaptación como un proceso físico, mental, social o de cualquier otra naturaleza a través del cual un elemento se modifica o transforma a sí mismo para responder o reaccionar de mejor manera a un propósito, un obstáculo o una situación. Tomado del MADS, Adaptación al Cambio Climático son las acciones y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático. El cambio climático se considera hoy como la mayor amenaza del planeta, así ha quedado establecido en los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)”. Los que venimos trabajando por el ambiente, hacemos un llamado a los aspirantes para el Plan de desarrollo regional y local enarbole en su izada a la bandera proyectos a: inmediatos, cortos y medianos plazos sostenibles en el tiempo y que los cartageneros a través de todas las comunidades, aporten en ese cambio para bien personal y colectivo universal. Debemos insistir y no claudicar.