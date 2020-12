Lo que faltaba: los cartageneros no solo tenemos que soportar todas las desgracias que trae una pandemia, sino que además nos toca ser testigos de un histórico espectáculo político que nos divide y que puede enfermar mucho más a nuestra sociedad –porque la pobreza sigue aumentando– que lo que enferma el peligroso virus del COVID-19. ¡Qué vergüenza!

Pasó lo que sabíamos iba a pasar. Quedamos encerrados en nuestras murallas, convertidas ahora casi que en un ring de boxeo (digo casi porque solo faltan que se vayan a los puños) con un alcalde y un Concejo como los protagonistas en cada esquina. En el olvido quedaron las palabras del Arzobispo de Cartagena, monseñor Jorge Enrique Jiménez, quien en abril tuvo que mediar para que cesara el tira que jale entre la administración distrital y el cuerpo edilicio. “Propuse una tregua, por lo menos durante el tiempo que dure el coronavirus, para que todos puedan trabajar en la misma dirección, remar en la misma dirección y creo que se puede lograr”, dijo monseñor cuando el coronavirus se había llevado a 9 personas; pero no, ya hemos despedido a 683 ciudadanos con esa enfermedad; además, muchos amigos sin empleo, la violencia doméstica y la inseguridad aumentando, la educación de cientos de niños en incertidumbre, y un sinfín de problemas que por causas del espectáculo y la corrupción, no se solucionan.

Por un lado seguimos teniendo a un alcalde que no ha entendido que como líder de la ciudad, debe controlar su lengua; las faltas de respeto o vulgaridades lo tienen hoy en la mira de la Procuraduría. Nadie le dice que no critique, pero sigue pecando o por la forma o por falta de pruebas. Lo peor es que parece no importarle quedar suspendido. Los malandrines, como él los llama, lo quieren afuera y sin duda harán fiesta si eso pasa. Mientras tanto, otra vez la ciudadanía que quiere ver a Cartagena progresar, sufriría las consecuencias de la ya acostumbrada interinidad.

Por el otro, un Concejo que en su mayoría vota positivamente por primera vez en la historia una moción de censura contra un secretario de despacho. Como editorializó este medio: con “un tufillo de venganza acompañado de la estrategia de debilitar aún más a la administración Dau y propinar golpes a quienes no se someten a las tradicionales exigencias de los codiciosos, pero famélicos comandos políticos”.

Y sí, saldrán los que dicen no pedir OPS o formar parte de tradicionales casas políticas, como el concejal Javier Julio Bejarano, quien también le dio la espalda al alcalde que impulsó su campaña. Pero la verdad deja mucho que pensar ese primer argumento de por qué voto a favor de la moción de censura. Dice, entre otras cosas, que porque el secretario de Planeación viene de la administración Peñalosa en Bogotá.

Sin duda, está ganando también la rabia y la venganza en nuestro panorama político, el daño es grande, el amor por Cartagena... poco.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz.