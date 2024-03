Petro tenaz

Para la galería, el presidente Petro se asoma al Twitter incoherente y desgarbado. Pero no hay que engañarse. Hasta la Constituyente es un sofisma de distracción. En la gran estrategia, aunque ese término puede ser una exageración, las distracciones son el despiste que ofusca. El carrusel de ministros y altos funcionarios, los contratos fallidos, las cifras distorsionadas son gaffes premeditadas. Qué importa andar prometiendo e incumpliendo. Qué más da que no vuelen los trenes o no se pacte la Paz Total. Tampoco da nada que los bosques sigan retrocediendo o que se entrecorte la recepción del mensaje onírico en el confín de las estrellas. Para el presidente lo que importa es la sociedad ideal que tiene en su cabeza de revolucionario irredento. En ella todos los resortes pertenecen al Estado, incluidos, no hay que equivocarse, los medios de producción. Ese es el meollo.

Un periodo presidencial no es suficiente, de ahí que se prepare a prorrogar el mandato de sus ideas. La permanencia en el poder se consigue electoralmente no con técnicos, sino con activistas; mientras más reñidos con la aritmética, mejor, porque los votos se conquistan con emociones y no con cifras. El elenco se está preparando, sin perjuicio de que algunos elementos del paquete ideológico se vayan acomodando desde ya, mientras se espera contar con las mayorías absolutas. La ráfaga inicial de Petro le ha apuntado al billete como medio para sus fines. Primero, la Reforma Tributaria, preámbulo como primera andanada ideológica y fiscal. Luego, a aquellos fondos donde los colombianos aportan: la salud y las pensiones. Ahí el avance ha sido lento. Habrá que esperar la compra voluntades o un próximo Congreso. También es vital armar las tropas de choque electoral: los sindicatos. Para ellos, la Reforma Laboral, que más parece una reforma prosindical.

Por la vía administrativa se está montando el control de los servicios públicos y de todo aquello donde la iniciativa particular haya estado asociada con el Estado. La instrucción es clara: reducir el horizonte de la actividad privada. Paralelamente, se neutraliza el poder del narcotráfico. La Paz Total entrega segmentos del territorio patrio a cambio de un sosiego que se parece a los acuerdos de Joaquín el “Chapo” Guzmán con los presidentes de México en la serie “El Chapo”. ¿Y la Fuerza Pública? Al garaje.

Por la puerta de atrás hay un asalto institucional a las normas del presupuesto y a las vigencias futuras. Y en lo profundo de la interferencia está la inconformidad con la Regla Fiscal. Este tabique de contención abre la compuerta de la financiación infinita a la Kirchner y de la holganza presupuestal que le da dinero al ejecutivo para las campañas electorales. Con esas fuentes, y el ambiente teatral de plaza pública donde el presidente es magistral, se llega a la captura absoluta del poder y a la colectivización de la sociedad.

Petro exhibe ejemplar tenacidad en propósitos con los que buena parte de la sociedad colombiana no se identifica.