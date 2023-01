Peticiones para el 2023

Año nuevo, peticiones nuevas. ¿Empieza usted el año pidiendo? Pues sí, por pedir que no quede y el que no llora, no mama, así que pidiendo que es gerundio. Lo primero que pido es una bajada de impuestos. Especialmente a las rentas más bajas y también a los pequeños y medianos empresarios. Para que unos tengan más con lo que consumir y a los otros les merezca más la pena abrir cada día la puerta de su negocio. Los impuestos son necesarios, nadie lo niega. Y un país sano es un país que tiene un sistema impositivo bien organizado. El problema no son los impuestos, el problema es que no estén bien organizados, ni distribuidos, ni cobrados. Y no solo los que se ven, sino también los que no se ven y tanto perjudican, como los aranceles.

Lo segundo que pido es buenas infraestructuras. Carreteras (autopistas de verdad, carreteras secundarias en buen estado, sin tener que pagar peajes hasta para ir en el mismo camino que usan las cabras), trenes de mercancías, puertos, aeropuertos, internet en todo el territorio nacional. Las infraestructuras no son un lujo de ricos, ni mucho menos un gasto, son una inversión imprescindible y crucial para que el país se desarrolle. Por mucha reforma agraria y apuesta por el turismo y por las energías renovables que hagas, si no hay buenas infraestructuras no conseguirás nada.

Lo tercero que pido es un gobierno sensato que tenga claro que sus dos principios básicos de actuación deben ser perjudicar lo menos posible a los ciudadanos y ayudarlos lo máximo posible a que sean ellos mismos los que se provean de vidas dignas. No quiero un gobierno que se meta hasta en mi dormitorio para decirme lo que está bien o lo que está mal, no quiero un gobierno que se crea mi padre dándome derechos que en realidad son el pago por adelantado de mi voto. No quiero políticos que cobren treinta o cuarenta veces el salario mínimo. No quiero ladrones disfrazados de demagogos disfrazados de gente a la que les importamos.

Lo cuarto que pido es lo más difícil de todo: perseguir la corrupción como prioridad número uno del país. Lo que tiene a esta tierra humillada y hundida es la corrupción que permea todos sus ámbitos políticos, económicos, profesionales y sociales. Un país así jamás prosperará lo gobierne quien lo gobierne. Todos, desde cuales sean nuestras responsabilidades, hemos de luchar contra la corrupción con todas nuestras fuerzas.

¿Se cumplirán mis peticiones? Hechas están y que sea lo que Dios quiera.