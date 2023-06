Pesca peligrosa

Nos preocupaba a nivel nacional, en el pasado, las famosas pescas milagrosas, de las cuales cualquier cristiano podía caer víctima inocente, indefensa, inesperada. Ahora hablo a nivel Cartagena y se trata de una verdadera pesca, de peces, con otro peligro.

Algunas tardes atrás aprovechando que el sol nos regala unos minutos más de su luz, me fui a nadar al mar, ya saben, de esas pausas activas que recomiendan. Oh sorpresa, de repente aparecieron dos lanchas de pescadores a solo metros de la playa y lanzaron sin mediar ni palabra ni advertencia sus enormes atarrayas. No les importó algunos bañistas que estaban disfrutando de las cálidas aguas a esa hora de la tarde, que debieron salirse antes de que los cascos, y los motores, los convirtieran en triste estadística.

Yo venía nadando un poco más mar afuera hasta que me tropecé con una línea de la atarraya, y más adelante, otra. Entonces suspendí la natación y esperé casi 20 minutos a ver si se iban. Los pescadores tomaron su tiempo para arrastrar su herramienta de trabajo hacia la playa, en inútil búsqueda de peces para carnada, supongo, en un sitio que está prohibido, y a una hora en la que francamente, los pececitos ya se han ido a dormir.

Salí a la playa y me encontré con uno de los bañistas a quienes casi atropellan. Los pescadores no se disculparon, no explicaron nada, nos miraron con indiferencia y hasta algo de prepotencia, y ahí se quedaron sacando sus mallas vacías. El lenguaje corporal del grupo de pescadores exhalaba eso de “tengo derecho a estar aquí”.

Nos preguntamos dónde estaba la Policía que tanto esfuerzo hace por sacar pacíficos turistas disfrutando del atardecer en el mar, sin razón también, pero los sacan. Dónde estaba Guardacostas, siempre tan diligentes para controlar la reglamentación de las lanchas; dónde estaba la Capitanía del Puerto para decirles a estos pescadores nativos que los turistas y residentes, es mejor cuidarlos porque son los que compran los peces, y porque no quieren terminar ahogados y atropellados solo porque los derechos de ellos (pescar) chocan con los de nosotros (bañarse). Vale la pena buscar una línea de equilibrio.

En Santa Marta, ese problema, y el de las motos de agua, entre otros, lo han resuelto hace años colocando líneas de boya que delimitan las áreas de bañistas de las áreas donde es permitido el tránsito de las lanchas. El uso de atarrayas lógicamente está restringido en esas zonas. En cambio, en Cartagena, recientemente, he visto convoys de policías en sus motos patrullando a lo largo de la playa, una medida exagerada e igual de peligrosa para los desprevenidos turistas. Un poquito de interés y un poquito de conciencia bastan para saber que no conviene limitar una actividad peligrosa con otra.