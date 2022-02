El ícono más común a la vista al recorrer las avenidas, calles y parques de nuestro Centro Histórico es sin duda el icopor. Aún no logro entender cómo un material tan dañino y devastador todavía tiene cabida en Colombia. Es sin duda el contendor ideal para vendedores, compradores y repartidores a quienes no les preocupa qué pasa una vez se usa o consume su contenido. Esas cajas blancas, de muchos tamaños pero todas con las mismas características, invaden aceras y parques afeando el espacio público y sin ningún respeto por el aseo o el medioambiente.

Logramos hace ya dos años una política para eliminar las bolsas plásticas en supermercados y tiendas pero obviamos su uso en los domicilios y las reparticiones de comida; las cajas de icopor y las bolsas plásticas son un matrimonio indisoluble. Basta con ver al mediodía a los repartidores llenos de paquetes con estos insólitos productos deambular por calles y entrar a todo tipo de locales, desde los más pobres hasta las casas más prestantes y elegantes de nuestro corralito. Pero no solo entran, también salen e invaden el espacio público, inundando de desechos eternos y mugre despreciable, sin pudor y con el beneplácito o importaculismo de casi todos aquellos que viven y transitan por la ciudad.

Cada vez que un turista va a sacar una foto de un monumento, calle o playa, ahí aparece el monstruo indesechable e indeseable de la caja de icopor. Miren no más el muelle de La Bodeguita, el Parque Bolívar o la Plaza de San Pedro; estas eternas monstruosidades blancas se asoman como sabandijas entre las matas, al lado de los basureros, debajo de las bancas o enfrente de nosotros, evadiendo el basurero que está a centímetros de tan fastidioso desecho. Ese vicio de no botar la basura en los basureros es una conducta despreciable que tenemos que empezar a corregir. Cuando salgo a caminar, son innumerables las cajas de icopor vacías que recojo y echo en los basureros. No entiendo ese comportamiento de tirar o dejar las botellas, cajas, latas, bolsas y vasos de todos los tamaños en el sitio donde se consumieron. ¿Acaso en nuestras casas y lugares de trabajo hacemos lo mismo? El aseo y cuidado del espacio público es responsabilidad de todos. Si ya nos preocupamos por recoger las heces de los perros y los caballos ¿por qué no hacemos lo mismo con estos invasores y demás basuras que invaden y ensucian nuestra ciudad?

Sin embargo, no creo que baste con recoger. ¿Por qué será que no logramos prohibir tan despreciable objeto? ¿Acaso es el producto de una industria irremplazable o de un industrial o político intocables? Pienso que no. No se trata de solo de proteger nuestro patrimonio sino de comprometernos con la conservación del medioambiente. Lo que nos falta es voluntad individual, colectiva y política para avanzar en la prohibición de todas las bolsas plásticas e incluir a las cajas de icopor, sus compañeras imparajitables, en esta misma acción.

*Amigos del MAMC.