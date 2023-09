Pere Claver Corberó

Más conocido como San Pedro Claver, fue un misionero jesuita, nacido en 1558 en Verdú, España; en Cartagena consagró 40 años de su vida a proteger a las víctimas de la degradante explotación a la que sometían a los africanos, fue por lo tanto el primer defensor de derechos humanos en nuestro territorio. Durante los últimos años, en la iglesia donde reposan los restos del Santo, el cura Francisco de Roux ha montado un teatro, aprovechando el aniversario del misionero lo utiliza convenientemente en nombre de una ideología.

El proscenio armado por de Roux tergiversa la verdad sobre las víctimas de la violencia, de acuerdo con su “estudio”, carente de rigor científico, en el que muestra principalmente a las víctimas del paramilitarismo, quienes merecidamente deben ser reconocidas; pero oculta sesgada y convenientemente las de la guerrilla, argumentando que el mal llamado “Informe de la Verdad” hace referencia a ellas; pues, padre, no es suficiente. Cuando de víctimas se trata hay que reconocer por su nombre a cada una de ellas, así como por su dolorosa historia, las mismas que su informe artificioso esquiva. Mientras, la JEP por ideología y los de la Compañía de Jesús por esprit de corps hacen foro por el mutis. Ahora entiendo por qué mi abuela Aminta le decía jesuitas a los hipócritas.

Estas víctimas fueron ignoradas por el gobierno de Santos, hoy podemos constatar debido a la persistencia y el fortalecimiento de la guerrilla de las Farc, que fue un acuerdo falaz, que buscó el poder político y la robusta jubilación de guerrilleros viejos, gordos y enfermos que ya no podían vivir en el monte. Caso ejemplar, las niñas de la “Rosa Blanca”, quienes, organizadas en una corporación valerosamente, presentaron su informe al Senado, con pruebas que responsabilizan a cada uno de los grandes jefes de las Farc de reclutarlas forzosamente, violarlas, embarazarlas y hacerlas abortar. A Lorena Murcia, la valiente representante de las niñas de la “Rosa Blanca”, han intentado callarla con amenazas; fue víctima de un atentado. Ellas han sido descalificadas mediante intervenciones mentirosas en el Congreso por exguerrilleras representantes de las Farc Lo peor es que la sociedad civil también las ha olvidado.

En la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad sus relatos no salieron publicados, sin embargo, más allá de la no publicación, lo que está detrás de la ausencia de los testimonios ha sido la desconfianza de la niñas en el abordaje que dieron a las víctimas en este informe, y por la intención percibida de silenciar crudos relatos sobre responsabilidades de miembros de las Farc. No debemos hacerle el juego al espectáculo del cura De Roux, antes exigirle ética, más veracidad y menos ideología.

*Psiquiatra.