Es necesario pensar en serio acerca de los fenómenos que vienen llenando de estupor, angustia e impotencia la conciencia de todos y todas: los feminicidios, la sevicia de algunos crímenes en tantas regiones del país, los suicidios, los autocastigos y lesiones al cuerpo; no solo en los jóvenes sino también por parte de los adultos. Y tantos otros fenómenos que señalan una pérdida de norte, de razón para regular y frenar las pasiones incontenidas y la pérdida del sentido de la vida y sus desafíos.

Quienes asumimos la revelación que nos ha sido dada en Jesucristo tenemos una razón de ser y estar en este mundo. Hemos sido llamados, como comunidad de hombres y mujeres, a seguir a Jesucristo asumiendo la cruz de cada día y andando hacia adelante con la esperanza de saber, que el sentido de la lucha de cada ser humano es la transformación de este mundo injusto y cruel, mentiroso y violento en el reino de justicia, solidaridad y paz propuesto por quien nos dijo que era el camino, la verdad y la vida: el adorable Jesucristo invitando en este tiempo, de tantas preguntas, a volver la mirada al Evangelio y saber que allí está la novedad de ir contra corriente, para llenarnos de valor, sentido y color, asumiendo las contradicciones y dificultades que nos vienen causadas por la maldad de los demás o las que vienen de nuestra propia capacidad de mal.

Es necesario pensar en serio hacia dónde vamos en la vida, ¿qué buscamos con nuestras luchas?, ¿qué lugar ocupa en nuestro programa el que no estamos aquí solo para disfrutar y enriquecernos, para tener poder para dominar y evitar a toda costa ser sencillos y capaces de servir y no solo mandar? Algunos viven en función de los poderes que han logrado a toda costa y cuando los pierden son peores que las hienas que solo matan para sobrevivir y no para disfrutar el asesinato de sus víctimas.

Pensar en serio en el barrio del que somos parte, sus dificultades y retos, en una ciudad que se precia de sus bellezas y no se avergüenza de sus pobrezas, desigualdades y carencias ni del ancestral saqueo a sus riquezas y del cinismo sin igual de un turismo sexual depravado y esclavizante, desgracia para nuestros jóvenes mulatas y mulatos, víctimas de extranjeros mochileros sin otro criterio que el disfrute sin frenos ni controles.

Es necesario pensar en serio para recuperar el sentido de la vida. Ella nos fue dada como don, nadie nos preguntó si queríamos existir. Por lo mismo los dones gratuitos se valoran, se agradecen y se cuidan. En esta ciudad y país es urgente cambiar de norte, mirar al frente y recuperar el sentido, aunque nos cueste. Ese es el desafío para creyentes y ateos

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.