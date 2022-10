Penalti a la FIFA

En este ambiente de corruptela que está viviendo nuestra Colombia donde nos roban billones cada año y no pasa nada, donde ministros entregan millones de dólares de anticipo sobre unos trabajos que terminarán costando tres veces el presupuesto y fácilmente engrosarán la fila de los elefantes blancos, no pasa nada.

Donde unos prohombres son condenados por un desfalco de miles de millones de dólares en Reficar y no pasa nada, porque todos de alguna manera justificamos la corrupción, o si no cómo se explica que los seguimos recibiendo en nuestros clubes y en nuestros partidos políticos, y seguimos votando por la misma calaña.

No podía faltar un escándalo de nuestro deporte favorito, el balompié, en Colombia hay 36 equipos de fútbol, pero cuando se trata de devengar se vuelven 37, es decir, que un equipo que no existe, que no juega el campeonato está cobrando tanto o más sobre los derechos de televisión.

Ya hay nombres y apellidos, pero ustedes ya lo saben: no pasa nada y si de una parte se ganan y se gastan millones de dólares, nuestro presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, don Ramón Jesurún, ahorra sobre los premios a nuestras leonas de la selección sub 17 que están haciendo historia, declarándolas aficionadas, amateurs, así que no tienen derecho a ninguna dádiva pecuniaria.

En el Día Internacional contra la Corrupción, la FIFA informó que es “consciente de los peligros que plantea la corrupción. En el terreno de juego se manifiesta en forma de manipulación de partidos. Fuera de la cancha, ha traído millones de dólares para llenar los bolsillos de personas sin escrúpulos en lugar de financiar el desarrollo del deporte en todo el mundo”.

Aunque la administración de Infantino ha adoptado un enfoque de tolerancia cero con la corrupción y ha logrado avances significativos en relación con el buen gobierno y la integridad del fútbol, se siguen verificando episodio de corrupción. Sin embargo, la FIFA sigue siendo una federación deportiva. No tiene poderes policiales o de investigación sobre quienes están fuera del mundo del fútbol, ni tiene experiencia en estas áreas, por lo que ha buscado forjar alianzas con organizaciones regionales e internacionales. Como parte de esto, la FIFA firmó un importante Memorando de Entendimiento (MoU) con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para intensificar su cooperación conjunta para abordar las amenazas que plantea el crimen para el deporte mundial. Después de esto, las dos partes lanzaron una campaña conjunta el 9 de diciembre, Día contra la Corrupción, para alentar al fútbol a denunciar el amaño de partidos. Esperemos un gol olímpico. Les voy a adelantar mi resultado en la polla de Poncho: Colombia 3 Nigeria 1.