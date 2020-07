Fueron más de cuatro horas de sufrimiento, de rabia, de vergüenza, de impotencia, de risa, de llanto, de dolor, pero básicamente la sensación general, el sentimiento más íntimo fue este, pena ajena.

Sentí pena por las mamás de los ladrones de cuello blanco y de cuello negro, los vi expuestos a la gogna pública por un hombre que decidió defender a su ciudad natal, pobre, indefensa, mi Cartagena del alma, arriesgando su propia vida desenmascarando a unos malandrines sin hígado ni corazón, que se atrevieron a meterle sus garras sucias al bolsillo del pobre, al colegio de los niños, a la salud del cartagenero vaciado, al deporte, a las pensiones, a la infraestructura, a todos nos robaron, a todos nos violaron, a todos nos enfrentaron a nuestra estupidez de honestos, que trabajamos de sol a sol para llenar un plato de arroz para nuestros hijos, que pagamos impuestos que luchamos para educar a los niños para que tengan una vida sana activa.

Pero no, nuestros esfuerzos se van a la caneca, a la basura de unas cuentas corrientes de gente inhumana que roba sin pensar en las consecuencias desastrosas de su actuar.

Siempre fui admirador de William Dau, desde las épocas calientes de la veeduría, el ‘loco’, fiel a sus palabras, con su primer Libro Blanco de la ignominia armó un escándalo nacional, dio un ejemplo a los gobernantes de Colombia, nuestra bella vejada patria, abrió un camino peligroso que puede descubrir unos entuertos que van más allá del robo indiscriminado, las acciones de los malandrines nacionales son un delito de lesa humanidad, son un atentado a la misma democracia, son un peligro de desestabilización que se cierne sobre ciudades y campo, como me voy aguantar la vida de mierda que vivo cuando el político de turno me está robando el plato de la mesa, me está impidiendo educar a mis críos, me está obligando a vivir en unas habitaciones indignas mientras estos ‘señores’ sin ninguna vergüenza ni escrúpulo, se construyen mansiones principescas con un dinero que no han ganado.

Que dolor me dio el capítulo de las ESAL, las fundaciones sin ánimo de lucro, ustedes saben que con el Indio Rodríguez estamos empeñados en un sueño que es Corazón Contento, nuestra fundación social; estamos luchando para dotar al barrio de un centro comunitario rescatando una casa inutilizada, ya tenemos un comedor social, una huerta, un salón virtual para el club de lectura, estamos dando clases de panadería, queremos darles a los adolescentes a riesgo de drogas y de pandilla, un espacio de reunión; en suma estamos trabajando juntos con la comunidad, para darle a niños y adultos un futuro mejor, nuestro proyecto se podría realizar con menos de 100 millones y cuando oigo que la mayoría de estas fundaciones ni siquiera tenían una sede, ni personal, ni voluntarios y que con el dinero del contribuyente, mucho dinero, nada más engordaron sus bolsillos, más que pena me dio rabia y congoja, y confieso, llore’.