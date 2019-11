Peleas perdidas

Por estos días el panorama político en Colombia y en el vecindario latinoamericano ha estado bien movido. Renuncias presidenciales en Bolivia, apoyo al bloqueo a Cuba, mociones de censura y renuncias ministeriales en Colombia, así como triunfos y obviamente derrotas electorales, la oposición dándole duro al Gobierno y este tratando de defenderse y con ganas de que las cosas le salgan bien para el bien de todos.

Pareciera que la agenda política nacional y latinoamericana nos hubiese distraído de la grave situación que se vive al interior del país y del enorme reto que tiene el equipo de Gobierno por sacar adelante y sin distracciones a Colombia.

Y lo digo de esa manera, porque me imagino que la agenda nacional se enfocará en estos próximos días en la conveniencia o no del paro nacional, en si este es promovido por el Foro de Sao Paulo o por el castrochavismo o si es un derecho legítimo o es incendiario, en fin, en hacer de una manifestación legítima de los colombianos otro campo de batalla mediático entre los actores de la polarización del país.

El panorama de caos y polarización se traslada además a las regiones y específicamente a Cartagena, en donde el nuevo alcalde no solamente tendrá que enfrentar el enorme reto de gobernar una ciudad que viene de desgobiernos sucesivos, sino enfrentar a sus contrincantes electorales tanto en el campo político como en el campo legal. Ya hay anuncios de demandas en la Fiscalía, de fraudes y de quien sabe cuántas situaciones más que pueden poner nuevamente en peligro la gobernabilidad y el futuro de la ciudad.

En medio de todo este maremágnum de denuncias, acusaciones, tuits, fake news, enfrentamientos y polarización, se nos esta olvidando que el país y específicamente Cartagena se está cayendo a pedacitos. Pareciera que a nadie le importa nuestra realidad, pareciera que importa más si la derecha o la izquierda ganan una u otra batalla y que el colombiano normal, ese que trabaja, hace mercado y sobrevive importa muy poco.

La moción de censura produjo la renuncia de un ministro, el florero de Llorente fue un bombardeo en donde murieron unos menores -y eso es gravísimo e inaceptable desde todo punto de vista-, ¿pero cuántos niños no mueren todos los días en Colombia producto de la falta de cuidado del Estado? Y no en el último año, sino, desde siempre.

El Honorable Senado de la República actuó como debía hacerlo ante un hecho muy grave, ¿pero y los otros hechos? Los otros niños que mueren producto de la falta de oportunidades, de la violencia social, del narcotráfico, de la falta de protección de los gobiernos de turno, ¿no merecen nuestra atención? Y ni qué hablar de los niños que están muriendo por desnutrición, por falta de acceso a los servicios de salud, de los que mueren por no tener un tratamiento oportuno porque su asegurador o su red de atención no los atendió y de los que mueren en vida al ser violados y ultrajados ya no por guerrilleros sino por sus propios familiares; a estos niños también debemos defenderlos y cuidarlos, a estos niños también demos protegerlos y a estos niños también debemos llevarlos al capitolio y hacerles saber, que aunque no hagan parte de un juego de fuerzas políticas, también nos importan.

Estos niños son los niños de Cartagena, una ciudad donde la inequidad es rampante, en donde a la infancia nadie la protege, en donde la educación y el Plan de Alimentación Escolar históricamente no se han garantizado, en donde el acceso a la salud es inequitativo, en donde el único hospital pediátrico de la región, que además de atender a los niños de Cartagena y de Bolívar atiende a los niños venezolanos, se encuentra desprotegido y sin recursos suficientes; en donde la ciudad le ha dado la espalda a la realidad de una población necesitada, la misma espalda que sentimos que a veces nos dan nuestros gobernantes cuando se enfrascan en peleas polarizantes, en donde solo pareciera que les interesara si la pelea la gana el de derecha o el de izquierda, el de la oposición o el del Gobierno. Esas peleas son peleas perdidas, en donde nadie gana, todos pierden.