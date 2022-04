Quiero pedir excusas a los muchos lectores de este, nuestro querido medio de comunicación por excelencia; a los amigos, a los cartageneros, por mi artículo publicado en estas páginas el día 4 de abril, llamado ¿Qué se está cocinando?, en el que llevado más por la emoción que por la razón y motivado por la enorme preocupación del devenir de la patria en momentos tan difíciles como el que vivimos, y generadas por las actuaciones erróneas de la Registraduría, exaltaron los ánimos, expresadas en palabras que perdían el hilo conductor de la institucionalidad, y que podrían incrementar más aún la ya de por sí complicada paz ciudadana.

No hay peor delito que el delito electoral. El voto es la única herramienta que tenemos todos los ciudadanos, sobre todo los comunes y corrientes para expresar nuestros deseos de elegir a quien más nos convenga. No hay momento más sustancial en la vida de un ciudadano que el día que vota para elegir a sus líderes. Para mí personalmente es el día donde siento la utilidad de mis decisiones y me siento el más importante de los colombianos; pero si esa sencilla, pero vital forma de democracia se ve alterada podría crear enormes problemas a la convivencia pacífica.

Sin embargo no se le puede seguir echando leña al fuego de la gran polarización que vive la nación, y por eso la Registraduría se convierte el día de elecciones en la institución más importante del Estado, y los ciudadanos debemos moderar nuestras emociones y acatar sus decisiones, y hacerle corregir en el marco de la institucionalidad los posibles errores en que pueda incurrir.

Pase lo que pase no podemos caer en el mismo proceder que han tenido hace más de 60 años los violentos. La violencia jamás será la herramienta para la solución de las diferencias políticas. La violencia solo es conveniente cuando se evita y se previene.

Tal vez abusando de la estirpe liberal de estas páginas, donde la libertad de expresión es la motivación de su existencia, cometí el error con mis palabras de atentar contra la tan anhelada paz ciudadana y ofender el sentimiento político e ideológico de algunos. Ha sido una gran lección de vida la publicación del mencionado artículo, porque el momento me hizo reflexionar acerca de lo expresado. La emoción, sobre todo en temas ideológicos y políticos, no debe estar jamás por encima de la razón y si por alguna razón podría estarlo debe ser en el contexto de lo institucional. Lo emocional solo tiene amplia y plena cabida cuando se trata de los amores juveniles.

En adelante pido a los cartageneros, a los colombianos que pueden leer estas palabras en las redes sociales, que moderemos nuestras emociones. Que utilicemos el agua fría de la razón para apagar el fuego de nuestras emociones, votando por el que bien nos parezca, haciéndolo en sana democracia y en la paz que brindan las instituciones.

*Arquitecto