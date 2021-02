Para los ciudadanos no hay nada más mortificante y antipático que el pago de impuestos o cualquier otro concepto que implique sacar dinero de donde no hay. Esto por causas obvias, de un lado la falta de confianza en las instituciones, la poca o nula legitimidad de estas, el creer que los recaudos tomarán caminos contrarios al bien común, anidándose en los bolsillos de avivatos; y, además, la insuficiencia económica, el tener que tributar cuando no existen ingresos dignos.

Colombia es un país de tributos y todos esperan que con ellos se satisfagan los fines esenciales del Estado, por eso, al advertir la deficiencia reinante, la insatisfacción social aparece constante. La mínima herramienta ciudadana es el indiscutible derecho a la protesta, la posibilidad de reclamar, revelarse de manera efectiva y pacífica; sin lacerar al otro, pues es incoherente exigir con métodos desproporcionados que resulten peor que el malestar inicial.

En Cartagena, como si fueran pocos los gravámenes, se optó por los peajes, como mecanismo válido y legal para financiar estudios, diseño, construcción, mantenimiento y operación del corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena, mediante servicios viales concesionados a particulares; todo según el contrato firmado el 31 de diciembre de 1998, que incluyó una cláusula compromisoria, es decir, la indicación expresa de que ante las controversias que comúnmente se suscitan, se agotaran los mecanismos de solución directa entre las partes y de no ser resueltas, serían dilucidadas por un Tribunal de Arbitramento.

Los hechos recientes advierten sobre una discrepancia entre concedente y concesionario, en lo atinente a la tasa interna de retorno de inversión, tema que, según el contrato (ley para las partes) se resolverá por el mecanismo arbitral, sin perjuicio de otras acciones que puedan derivarse del negocio jurídico.

No se han usado formas correctas para levantar las odiadas talanqueras. Si bien, el peaje representa evidentes molestias, las diferencias deben ser resueltas dentro de la legalidad y civilidad, igual que cualquier otro conflicto, en el que se respete irrestrictamente el debido proceso como garantía general que no puede ser aceptada solo cuando se trata de nosotros y repudiada cuando a otros se refiere.

No es prudente que se busquen salidas populistas y vías de hecho que resultan peligrosas desde todas las aristas. La justicia a propia mano desencadena caos y malestares, por eso aconsejo la calma, esperar que el juez competente resuelva los desacuerdos entre las partes, no sea que por ir buscando lana salga la ciudadanía trasquilada, pagando indemnizaciones por daños e incluso desestimulando la necesaria inversión de capitales particulares.