Colombia como república vive estremecimientos; no es nuevo, pero sí muy diferente. Cada vez que nos sentamos en una mesa para tratar los problemas que agobian al país, parece que no termina (o ¿no comienza?) de consolidarse como un territorio unido por regiones a pesar de tener una Constitución para un estado social de derecho.

Hace 213 años, nos “independizamos” en un tortuoso y doloroso proceso del yugo español, entrando en un periodo de 6 años conocido como la “patria boba”. ¿Hemos salido realmente de ese periodo? No lo tengo claro. Aunque han cambiado los actores y el escenario, el público sigue siendo el mismo: nosotros, los colombianos. En el siglo 21, hemos enfrentado diversos desafíos, superando guerras civiles del siglo 19 y luchas intestinas partidistas durante todo el siglo 20. A pesar de las inequidades, hemos avanzado como sociedad; ya no somos analfabetas y hemos diversificado nuestra economía, abandonando el monocultivo y apostando por el desarrollo industrial. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Sabemos que tenemos industrias extractivas, hoy con mejores prácticas de manufactura que deben ir dando paso a nuevas energías para que el aparato productor también mute como una sociedad ecológicamente sostenible, pero sin traumatismo en sus finanzas porque corremos el riesgo de quedarnos “sin chicha ni limoná”. Vuelvo a la patria boba, estamos después de miles intentos, otra vez sentados en la mesa, los comensales han cambiado, y ahora se supone que no solo involucra al Eln, sino a todos los clanes y grupos al margen de la ¿ley?. “Lo que preocupa en este caso es que las coincidencias se presenten en los aspectos donde debería haber diferencias y las diferencias surgen sobre los temas donde debería haber acuerdos” (El proceso con el Eln, Juliana Mejía, El Tiempo, julio 13 de 2023). Si revisamos la historia entre 1810 y 1816, podemos ver que nadie se ponía de acuerdo con el contrato social del ilustrismo durante el proceso de destete del colonialismo español.

Hoy como ayer, seguimos discutiendo un nuevo contrato social, y la muy púber Constitución, ha cambiado 50 veces en 32 años. A pesar de tener un gobierno de izquierda que alcanza el solio de Bolívar, en la práctica, muchas de las cosas que se buscaban cambiar se han agudizado, dando lugar a escándalos y culebrones, mientras el código penal sigue en los estantes de las bibliotecas. Y nosotros los colombianos, con un ministro de Defensa servil o incapaz, o ambos, ya que no cumple con su razón de ser: salvaguardar los bienes públicos y privados, así como la vida y honra de los ciudadanos. Colombia parece encontrarse en un nuevo periodo de “patria boba”, como lo describen Safford y Palacios (Colombia país fragmentado, sociedad dividida). Aunque la inseguridad no es algo nuevo, es nuestra realidad actual. El que llegó quiere cambiar todo para que definitivamente nada cambie o que empeore, que es lo que estamos viendo.