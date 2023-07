Paternalismo (I)

A mi edad prefiero que me hablen de detalles y motivos, intenciones y remordimientos, algo que yo luego pueda armar y contarme sobre lo contado; algo sobre lo que yo pueda abstraer una tendencia y generalizar; no importa que sólo me entretenga a mí. Estos temas no tienen que ver con el éxito, más que todo tienen que ver con causas abandonadas, casi siempre sobre amores. Y como todos quieren mostrarse exitosos, cada vez hay menos gente dispuesta a mostrar las imperfecciones de su pasado.

En algún momento de mi vida empezó a molestarme el tono paternalista, y desde entonces me toma mucho menos tiempo darme cuenta cuando lo usan. Yo decidí no aceptarlo a menos que sea solicitado o merecido (claro que siempre hay gente que se incluye aquí).

No hermano; uy, maestro; oye, loquito; vení mompa; mira padre; compa, parce, nano, macho, mijo.

Suelen bajar el volumen de la voz, luego el timbre, suelen ser pausados y precisos en su jerga. Con impostura, se proyectan seguros de no haberla embarrado nunca y dejan vacíos -elipsis- protuberantes que omiten con desdén como si fueran trivialidades incómodas: “solamente detalles”.

Ya no me aguanto al drogado de turno -el alcohol es una droga- que venga a pontificar o a pretender filosofar con trampas de lógica y retórica. No me aguanto al rico acaecido que ostente (y exija) ser más capaz sólo por tener plata. O el expolítico de turno que sabe más del futuro solamente porque estuvo ahí.

El paternalismo establece una jerarquía -en el país de las jerarquías-, una distancia injustificada y no sustentada, y corta el discurso sin siquiera dar espacio para una conversación. Abate el entusiasmo ingenuo, excluye: acá estamos nosotros los ungidos, allá estás tú el que no perteneces. Suena como de clubes sociales -cosas entre gente de influencia en política y negocios-, pero se extiende a todo aquel joven que aspira a no seguir el camino de los borregos: el artista, el científico, el servidor. Y entonces (¿acaso a mí también?), a la mañana siguiente les toca además sobreponerse, con algo más que la racionalidad, a ese monstruo impetuoso que es la autocrítica. El paternalismo inhibe todo lo que no es convencional, y por consiguiente no es incentivo para el esfuerzo.

Sin embargo, acá me encuentro yo, dudando si hago bien en no oírlos, evaluando si es verdad que honestamente ellos sólo buscaban un pedestal de poder. De pronto esa desidia es por haberme sentido inferior y humillado, que siempre es lo más fácil cuando alguien te gana en reconocimiento.

Quizás no haber logrado un vuelco en el discurso es pereza y falta de recursos. Tal vez me perdí de un buen consejo. No lo sé, el paternalismo es un método retórico tan eficaz, que crea estas dudas.