El otro día intenté entrar en un restaurante aparentemente japonés de Salou, una pequeña y turística localidad de la costa catalana de España, desde donde escribo estas líneas, y la camarera, que resultó ser china, como el resto del personal del supuesto restaurante japonés, me pidió el pasaporte COVID para poder entrar. En España se pide el formato digital con código QR, que se supone que es válido para toda la Unión Europea. Yo, que me vacuné en Barranquilla, no dispongo de tal pasaporte español, sino solo del cartoncito colombiano. Se supone que debería poder descargarme de la web la versión digital, pero, como tantas cosas que tienen que ver con el Estado en la hermosa Colombia, no funciona.

Así que la simpática china, tras intercambiar varias frases a gritos en su lengua con otro señor de su misma nacionalidad que estaba en una mesa del fondo, me dijo que lo sentía, pero que no podía entrar porque el cartoncito colombiano equivale, por utilizar el término jurídico, a una mierda pinchada en un palo. Tras manifestar el sarcasmo existente en que una china me prohíba entrar a un restaurante chino a causa, en última instancia, de un virus surgido en China, me retiré educadamente mientras el señor de la mesa del fondo seguía gritando vaya usted a saber qué en su hermoso idioma.

Sirva la anterior anécdota para resumir la situación general de absurdo en la que vivimos. Una en la que el Estado descarga en los meseros la tarea de limitar nuestros derechos y en los dueños de los restaurantes la responsabilidad de que en sus instalaciones se cumpla una normativa sobre la que creo que no hay constitucionalista que no tenga como mínimo serias dudas sobre su constitucionalidad.

Hemos aceptado, normalizado, interiorizado y olvidado como se olvida todo aquello a lo que te habitúas, lo que no dejan de ser violaciones de nuestros derechos individuales, limitaciones de nuestra esfera de libertad y atentados directos tanto contra nuestra forma de ganarnos la vida, como contra nuestro tiempo de ocio. Por más que sea impopular decirlo, es necesario hacerlo: no todo vale para luchar contra una epidemia. No se pueden lacerar los derechos alegremente, no se puede tolerar que el Gobierno haga lo que quiera, no se puede permitir el estado de permanente improvisación al que nos han abocado unos gerentes públicos que pocas veces como ahora han demostrado más patéticamente su incapacidad.