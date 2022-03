Aun en la confusión e interpretación de los resultados de las curules ganadas y perdidas en el Congreso, queda una explicación que dar: el abstencionismo.

No soy abogado ni constitucionalista, ni más faltaba; pero como ciudadano ya en la generación última de quienes siempre pudimos identificarnos con una doctrina política, nos va quedando un sin sabor en la boca, del cómo estamos escogiendo presidentes y legislativos.

En los últimos 100 o más años estábamos acostumbrados a elegir entre 2, máximo 3 partidos con propuestas claras y concisas, a partir de 1991 esto fue cambiando poco a poco; ya en 2002 y hoy 2022, estamos escogiendo presidentes sin tener partidos políticos, sino movimientos “nacionales”.

¿Qué significa en el espectro político centro, centro izquierda, centro derecha? Vaya usted a saber.

A personas versadas en la materia les pregunto qué significa cada una de estas vertientes, no saben no responden. ¿Qué le podemos pedir a una persona que a duras penas se levanta cada día por el pan coger? Y, aún así, saben explicar mejor que muchos de nosotros el proselitismo de hoy cuando me contestan: ¡Ay, Docto, si un día este político está en tal partido y al día siguiente está en este otro ¡el transfuguismo es una tara del sistema democrático que va socavando día a día la democracia!

Viendo la repartición de las curules en este Congreso elegido 2022-2026, los partidos tradicionales y otros 3 más consiguieron consolidarse. Los movimientos cada uno individualmente tienen algo de representación, pero a veces quisiéramos entender a qué obedecen, no se ve coherencia en dicho movimiento.

¿Sí saben qué van a hacer o qué deben hacer en el Congreso? Tengo mis serias dudas. No se trata de seguir a ciegas a un “líder” o a una persona con ansias de poder, ¿poder para qué?, diría Darío Echandía.

Llegó el momento, pienso, que los partidos deben reacomodarse y no seguir rotos rodeados de egos. Es el país el que ellos tienen en sus manos. Reformas para romperle el cuello a la pobreza, asegurarles una vejez digna a nuestros ciudadanos (reforma pensional), una niñez formativa a nuestros hijos y nietos (acabar el hambre y mejorar la demografía). Reformas grandes de salud, educación (no escolaridad), reforma política (en deuda) y la gran reforma a la justicia. Espero sea la hora de los partidos políticos y que muestren grandeza, aspiro que sea la última vez que un candidato llegue por un movimiento y que, a partir del 2026, para derrotar el abstencionismo, apatía y desgano por votar sea con partidos políticos, que expongan doctrinas sólidas no retazos de ideas. Sea de izquierda, centro o derecha, que la gente sepa escoger por las ideas, no por nombre de personas.

Los colombianos merecemos más.