Tierra, participación y paz

En 1997, Heriberto Urbina, ganadero del Cesar, fue secuestrado por el Eln. El pasado 24 de abril, con 86 de edad, lo fue nuevamente, al parecer por el mismo grupo. No es un hecho aislado; gran parte del Cesar es fundo del Eln, en contienda con otros grupos, y los ganaderos vuelven a ser presa de extorsión y secuestro.

En agosto de 2022 fueron secuestrados Pedro Nel Hincapié en Curumaní, Nicolás Picón y Pablo Sánchez en Aguachica, este último asesinado; y Alberto Ropero en Pelaya. En octubre Javier García en Valledupar; en noviembre Álvaro Rodríguez en Tamalameque, en diciembre Jesús Blanco y Gabriel Rincón en Pailitas. En febrero de 2023 intentaron con Gustavo Pérez en Curumaní, y en marzo secuestraron a Amalia Arroyo en Tamalameque.

A tanta violencia, que no es solo del Cesar, se suman las narrativas que pretenden explicarla: Es la tierra y el incumplimiento del Acuerdo, dicen unos, mientras quienes sufren la violencia claman, sin ser escuchados: Es el abandono del Estado y la sociedad, las rentas ilegales, el narcotráfico convertido en “paraestado” con soberanía en ese país abandonado.

Sin negar el derecho del campesino, un título de propiedad no lo saca de la pobreza, si no está acompañado de condiciones para que la tierra sea realmente “redentora” y capaz de dignificarlo (energía, agua, vías, crédito, educación, salud, etc.), algo en lo que, según sus declaraciones, estamos de acuerdo con la nueva ministra, a quien le deseamos éxito y le reiteramos el compromiso de Fedegán con el acuerdo de tierras.

Además, estamos en sintonía con el reciente discurso del presidente, ratificando su compromiso con el Acuerdo con las Farc y pidiendo acelerar el tema de tierras, algo en lo que Fedegán avanza, con ofertas por 500.000 hectáreas en zonas priorizadas.

Tierras hay; según la ANT, 150.000 hectáreas listas para compra; la SAE tiene 99 mil extintas y 340 mil en procesos enredados por abogados mafiosos. Y claro, faltan las de las Farc, que entregaron 37 inmuebles rurales, de los cuales 36 eran baldíos, mientras que el ministro de Agricultura de entonces reconocía que, solo en Caquetá, tenían 800.000 hectáreas.

Para el Eln la prioridad no es la tierra, sino la participación social en la construcción de paz; pero es inconsecuente que, donde quieren participación, impongan una dominación extrema para sostener sus economías ilícitas.

El jueves, el Ejército le desmanteló un megalaboratorio. ¿Será que los cultivadores y raspachines, las autoridades locales, la comunidad sojuzgada participará libremente? Con las Farc, nos quedamos con el narcotráfico y sin la paz. Que no pase lo mismo con el Eln. Se impone cese de hostilidades primero, lo demás vendrá por añadidura.