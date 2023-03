Participación con institucionalidad

A partir de la prioridad del Eln en la participación de la sociedad en la construcción de paz, el resultado de la Mesa, además del cese de la violencia en todas sus formas, debe traducirse en unos acuerdos en que la participación pase del discurso a la realidad, convertida en instrumento de transformación positiva en la vida de las personas, tanto en la implementación de acuerdos parciales en los territorios, como en la de un Acuerdo Final.

De hecho, el de México convoca el compromiso de la institucionalidad estatal y la participación de toda la sociedad para pactar las transformaciones que requiere el país. ¿Cómo lograr esa participación articulada entre una institucionalidad que la sociedad percibe lejana, y esa misma sociedad inmersa en una realidad de inequidad y la violencia, sobre todo en el sector rural? Esa es la tarea.

La Mesa podría encerrarse con la institucionalidad a lograr “los mejores acuerdos”, que serán vinculantes para el Estado, pero no comprometerán a la sociedad civil ausente. Ese no es el camino.

La Mesa podría organizar eventos con comunidades de base, minorías y organizaciones sociales, para que todas presenten sus propuestas; un ejercicio de democracia que puede terminar en participación tumultuosa, difícilmente incorporable a los acuerdos y, menos aún, vinculante para la institucionalidad ausente. Ese tampoco es el camino.

El camino es uno por el que puedan andar juntos, la sociedad civil toda, no solo las minorías y organizaciones sociales, sino la Academia, los estudiantes, gremios y trabajadores, con propuestas organizadas; y a su lado la institucionalidad con los diagnósticos de situación, para acotarlas a la realidad de lo posible, lo legal y lo constitucional.

En ese contexto, es necesaria la participación de entidades especializadas, como Invias en el tema de vías terciarias y las Cortes en el de justicia, o de la Contraloría General de la República, con su panorámica del Estado a partir del control de gestión y la evaluación de la política pública; y la Procuraduría General de la Nación, representante de los ciudadanos ante el Estado.

Es sencillo; si el Eln negocia con el Gobierno en representación del Estado, no puede hacerlo a espaldas del mismo Estado. En últimas, se trata de que la Mesa reciba insumos valiosos para producir resultados valiosos, verdaderos “acuerdos vinculantes”, no solo porque obliguen al Estado, que no estuvo ausente, sino porque comprometan a la sociedad que participó activamente.

Colombia toda debe unirse para andar ese camino que conduce al fortalecimiento de la democracia y la construcción colectiva de la paz, porque “si caminas solo iras más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos”.