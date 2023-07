¡Parques temáticos forever!

En contra de lo que pudiera parecer por mi habitual semblante serio, mi profesión, mis veleidades intelectualoides y mi ser en general, soy un amante convicto y confeso de los parques temáticos. Hasta hace unos meses, viví durante un año a cinco minutos en coche de Port Aventura, el parque temático más grande de España y de los más grandes de Europa, que recibe millones de visitantes al año y que, al más puro estilo Orlando, tiene montañas rusas de infarto y hoteles temáticos de lujo. ¡Imaginen mi felicidad! El caso es que he leído que es inminente la apertura de un parque temático de tipo acuático a medio camino de Cartagena y Barranquilla, en el municipio de Piojó, y no puedo resistirme a manifestar mi alegría y gozo ante esta noticia.

Primero, porque el turismo ha de ser, por necesidad, uno de los motores económicos de una Colombia que quiera tener futuro. Segundo, porque al no estar a las afueras de una gran ciudad, sino junto a un diminuto municipio, ayudará al desarrollo de una zona muy necesitada de inversiones y creación de empleo. Y, tercero, porque, ya lo dije, me encantan los parques temáticos. No puedo negar, no obstante, que los acuáticos no son mis favoritos. Eso de ponerme en pantaloncito corto y que los extraños me vean las piernas nunca me ha parecido serio. No me juzguen, cada cual tiene sus rarezas. He vivido toda mi vida a tiro de piedra de la playa y debo haberme bañado en el mar media docena de veces en los más de 40 años que ya acumulo. Cada cual es cada cual.

En todo caso, ¡bien por Piojó! Visité la localidad hace años y he de reconocer que no me causó la mejor de las impresiones. Ojalá este proyecto sirva para revitalizar todos los pueblos de las cercanías, dar trabajo a sus vecinos y mejorar la calidad de vida general. Pero, atención, no basta con este parque. Cartagena, ciudad turística donde las haya, pide a gritos tener su propio parque temático y, este sí, de tipo Orlando, con montañas rusas, espectáculos y hoteles temáticos. Si se hacen y administran bien, los parques temáticos son una mina de oro y generan a su alrededor un modelo económico sumamente positivo. Por supuesto, requieren infraestructuras, una inversión importante y un esfuerzo significativo para formar al personal. Un parque temático no es una feria de Navidad que se monta por quince días. Es algo mucho más profesional y como tal debe ser entendido. ¡Ojalá el parque de Piojó tenga el mayor de los éxitos!