Paro nacional 2020

Los partidos y movimientos políticos alternativos están convocando apoyo de toda la población, al gran paro nacional del 25 marzo de 2020, por la profunda agudización de la crisis económica y social que padece la inmensa mayoría población colombiana.

Consecuencia de tres décadas de la implementación del modelo neoliberal impuesto por intereses foráneos, a través de la Banca Multilateral, por lo cual hacen parte activa los comités nacionales, departamentales y municipales del paro.

Han orientado a todos sus integrantes a sumarse a las movilizaciones sociales, populares, sindicales, iniciando el domingo 8 marzo desde las 8:30 de la mañana, Día universal de la Mujer, marcha Bomba El Amparo hasta el barrio El Pozón.

Apoyar el 16 de marzo del 2020, la toma a Bogotá, Defensa del Agua, Páramo Santurbán, en Cartagena y los 45 municipios de Bolívar se están preparando manifestaciones, defensa Río Magdalena, humedales, la Ciénaga de la Virgen, etc.

Vincularse cumbre social alternativa, con movilización en Barranquilla el 18 marzo de 2020, eventos académicos el 19, contra la intervención FMI, BM, la OCDE y el BID en nuestras definiciones económicas y políticas, en el contexto asamblea BID.

Ayudar a construir pliegos sociales, para su negociación con gobernadores y alcaldes, teniendo como guía los 13 puntos nacionales y sus fundamentos en los 104 puntos, complementados NBI comunidades regionales.

Hacer incidencias incorporando en los planes de desarrollo, mandatos art-74 ley 1753 del 2014, trabajo decente para erradicar las OPS, cumplimiento sent - C - 614 de 2009 y C - 712 de 2012 y políticas públicas para la protección de la mano de obra local.

Conformar comités de paros en barrios, municipios, corregimientos, a través de la Federación Acciones Comunales, juntas padres de familia, organizaciones de estudiantes, pensionados, sindicatos, afros, indígenas, mujeres, campesinos.

Es una consigna a los líderes sociales, sindicales, populares que prioricen sus aspiraciones a las JAC, elecciones nacionales el domingo 26 de abril del 2020.

Hacemos un llamado para organizar y materializar el gran paro nacional del 25 de marzo de 2020, de manera organizada y pacífica, y que logremos expresar el descontento contra las políticas del gobierno, Ocde, FMI, BM. Desempleo del 13%, informe de la ONU por violaciones a los DDHH, desfavorabilidad del gobierno Duque del 71%, asesinatos de líderes sociales, desarrollo Holding Financiero, reforma laboral, pensional, trabajo por hora, acabar régimen prima media. Estas políticas, paquetazo de Duque, imponen más desempleo, informalidad, pérdidas de derechos, miseria y pobreza, incumplimiento acuerdos Farc, política de paz, derramamiento de sangre de exmiembros de la guerrilla y luchadores sociales.