La mayoría de los miembros de la popularmente llamada clase política son parásitos. Es decir, seres que viven a costa de un huésped. El huésped son los ciudadanos, a los que chupan recursos obligándoles bajo amenaza a pagar unos impuestos con la justificación de que sirven para suministrar servicios sociales y callando que, adicionalmente a eso, se utilizan para hacer vivir pero que muy bien a personas cuya utilidad para la sociedad es nula. Los políticos no son nuestros jefes, son nuestros empleados. Su función no es mandar, es administrar el común. No tienen derecho a ningún tipo de privilegios, al contrario, deberían tener un trato idéntico al de cualquier ciudadano, porque nada les diferencia de cualquier ciudadano.

Es cierto que hay políticos preparados, dignos y con espíritu de servicio público. No se puede negar. Pero, tristemente, hoy en día son una minoría cada vez más exigua. Lo que tenemos en Colombia es una ciudadanía que cobra un salario mínimo de 1 millón (cuando lo cobra) mientras la clase política recibe sueldos de decenas de millones a los que hay que sumar todo tipo de privilegios. No me cansaré de repetir que la relación entre un trabajador que cobra el mínimo y un senador en Europa acostumbra a situarse alrededor del 5 a 1, mientras que en Colombia es de 30 a 1. ¿Cómo se puede definir a un grupo humano que ve normal y decente cobrar 30 veces más que el trabajador medio en un país de pobres? Son parásitos.

Colombia es un país donde decenas de millones de muertos de hambre pagan la vida de lujo de unos pocos miles de ricos. Son una élite extractiva que, muchas veces, combinan su rol político con el empresarial, en un manifiesto y descarado conflicto de intereses. No sirven a Colombia, se sirven de Colombia. El resultado es que pasan las generaciones y se mantiene la pobreza y la indignidad. Y esto no va de ideologías. Cualquiera que sepa un poco de teoría política sabe que, si las instituciones no cambian a fondo, las nuevas élites políticas, por mucho que se digan diferentes, copian los vicios de las viejas. El principal problema de Colombia no es la pobreza, ni la guerrilla, ni el narcotráfico: son los políticos, los parásitos.

¿Hay solución? Por supuesto que sí, no hay que abandonarse a la fatalidad indolente. Pero no es una solución fácil y no se alcanzará con un cambio electoral concreto. Es una transformación que debe surgir del ciudadano para cambiar por completo la moralidad nacional.