Paradojas de la esclavitud

Epicteto llegó a Roma como esclavo del liberto Epafrodito, secretario del emperador Nerón; vale anotar que un liberto era un esclavo que había ganado su libertad, paradójicamente tenían fama de ser los amos más crueles. Una vez manumiso, Epicteto se trasladó a Nicópolis (Grecia), donde fundó su escuela estoica. Siguiendo la tradición de Sócrates no dejó nada escrito. Pragmático y profundamente ético, sostenía que: “Los hombres no se perturban por causa de las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen”. “Hay dos tipos de situaciones en la vida, aquellas que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros, el ser humano debe concentrarse en las situaciones que dependen de él mismo e ignorar las otras, ya que ocuparse de estas le llevará a la angustia y la frustración”. Flavio Arriano, respetado historiador del emperador Adriano escribió las enseñanzas de este filósofo en el Enchiridion, (Manual de Vida para una existencia feliz) que contiene muchas enseñanzas en las que se fundamenta la terapia cognitiva conductual.

Otro personaje esclavizado fue Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha, capturado por piratas turcos y vendido en el comercio de esclavos, exigían por su libertad 500 piezas de oro, precio muy alto para la época, como no pudieron pagarlo fue vendido a una galera, cinco años más tarde allí lo encontraría atado a un remo con cadenas y grillos el fraile Juan Gil, encargado de pagar el rescate.

La esclavitud constituye una de las más abyectas conductas del ser humano que la determina, no solamente ocurrió con el negocio de los africanos en América; mucho antes los egipcios esclavizaron al pueblo Hebreo; los vikingos en el siglo IX y los norteafricanos durante el imperio otomano esclavizaron a los europeos, sus jeques utilizaron a las esclavas como concubinas, las tristemente célebres odaliscas.

Se estima que, a lo largo de tres siglos, los corsarios de la costa de Berbería en el norte de África capturaron y esclavizaron a más de un millón de europeos blancos. En incursiones esclavistas musulmanas (razzias), los piratas berberiscos capturaban cristianos en localidades costeras, principalmente en Italia, Francia, España, Portugal y en los Países Bajos.

Más recientemente tuvimos en Colombia los ignominiosos campos de concentración de las Farc; también los fríos sótanos de Las Cárceles del Pueblo, una de ellas fielmente documentada en el libro “Escritos para no morir”, de María Eugenia Vásquez Perdomo (1998), hechos por los que todavía no han pedido perdón sus responsables, hoy partido gobernante; al respecto, sus dirigentes parecen tener un pacto de silencio.

Actualmente la misma bancada promueve desde el Congreso otras formas de esclavitud, por lo que deberíamos preguntarnos: ¿Seremos libres de drogarnos o esclavos de la droga?

*Psiquiatra.