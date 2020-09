Hagamos memoria: la primera vez que se habló del pico y cédula en Cartagena fue el 28 de marzo, cuando la ciudad tenía 27 casos de COVID-19 confirmados y 6 personas fallecidas. Entonces se emitió el decreto 0527 de marzo de 2020, que autorizaba la circulación de una persona del núcleo familiar, entre las 6 a. m. y las 4 p. m., de acuerdo al último número de cédula. Desde el lunes 30 de marzo podían salir los que su cédula terminara en 1 y 2, martes 3 y 4 y así hasta el 13 de abril cuando “terminaba” la cuarentena nacional.

Pero los contagios y muertes se dispararon, por lo que varios mandatarios del país vieron en esta medida una opción para tratar de frenar la propagación del virus. En Cartagena la cosa se empezó a enredar y del decreto 0538 pasamos rápidamente al 0539 del 13 de abril tras las quejas de las personas que su cédula terminaba en 9 o 0, quienes reclamaban igualdad. Además, se empezó a aplicar el género, una diferenciación entre hombres y mujeres, que rigió hasta el 26 de abril (con 3 dígitos por día). Las personas transgénero podían salir de acuerdo con su identidad de género y último número de cédula. Así mismo salió el decreto 0551 del 26 de abril, que establecía la rotación del pico, cédula y género con tres dígitos, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo. Sin embargo, tanta confusión llevó a que la Alcaldía lanzara un concurso para recibir ideas de la ciudadanía y en el decreto 0599 del 9 de mayo quedó impresa la ganadora: desde el 11 hasta el 25 de mayo el pico y cédula bajó a dos dígitos y sin género. También estableció los domingos como “días de no pendejear” (nadie podía salir). Vino el decreto 0618, desde el 25 hasta el 31 de mayo, igual: dos dígitos y sin género, con fines de semana y festivo, encerrados. En junio pasamos a un dígito con el decreto 0626 del 30 de mayo, iba del 1 de junio al 1 de julio, aquí se acabaron los llamados toques de queda. La idea se amplió en el decreto 0693 del 30 de junio, que aplicó desde el 1 de julio al 15 de julio, con algo nuevo: el horario se corrió dos horas más, hasta las 6 p. m. Se amplió del 16 al 31 de julio en el decreto 0737 del 15 de julio. Igual pasó en el decreto 0775 del 31 de julio (iba del 1 al 31 de agosto). Pero a mitad de camino salió el 0803 del 13 de agosto y tras la petición de varios sectores, el pico y cédula volvió a los dos dígitos (del 14 al 31 de agosto). Además, se amplió el horario hasta las 8 p. m. Ahora estamos en el decreto 0826 del 31 de agosto en medio de un aislamiento selectivo. Sin horario pero con el mismo pico y cédula de dos dígitos. Con más posibilidades de salir si reservamos en un restaurante, iglesia, etc. Le pregunté al alcalde, ¿para qué pico y cédula? “Hay muchos más negocios abiertos y no queremos que simultáneamente todo el mundo esté en la calle, es una bomba de tiempo que nos puede explotar en la cara. Analizaremos estos 15 días para saber si se suaviza. Es mejor abrir poco a poco y no tener que mandar a todo el mundo para su casa por un rebrote”, contestó. Ojalá no haya necesidad de más pico y cédula, aprendamos de una buena vez a tener el virus a larga distancia.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz