La economía se está comportando mucho mejor de lo que todos esperábamos. Crecerá por encima del 8%. La preocupación, sin embargo, se mantiene por los lados del desempleo. El dato de desempleo a septiembre, 12,1%, es muy positivo. Vamos por el camino correcto.

La pobreza no se resuelve a través de los subsidios. La red de asistencia social del Estado es vital pero debemos entender que lo estamos haciendo bien no cuando se amplía el número de beneficiarios de esa red sino cuando son menos los ciudadanos que dependen de esa red asistencial estatal.

La pregunta, por tanto, es cómo podemos acelerar el proceso de recuperación económica y crear aún más empleo. Son necesarias acciones en tres áreas. Por un lado, reducir los gastos de funcionamiento del Estado y redirigir los recursos al desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda y agropecuarios, sectores todos que son de uso intensivo de mano de obra no calificada.

Por el otro, hay que reconocer que el nuestro es un país de regiones. Parece una obviedad, pero no lo es. Hay que profundizar la descentralización y dotar a los departamentos y municipios de los recursos para responder mejor a las necesidades de sus habitantes.

En esa dirección, hay que hacer tres reformas institucionales y normativas. Una, entregarles a los departamentos y municipios un porcentaje del IVA, empezando en el 20%. Hoy todo el IVA va al presupuesto nacional. Dos, hacer progresivo el sistema general de participaciones. Debe dársele más a los departamentos y municipios más pobres para ir cerrando la brecha entre los más ricos y los más necesitados. Y hay que permitir a esos departamentos y municipios contratar universidades para que preparen proyectos que puedan ser aprobados en el sistema general de regalías. Para este bueno 21-22, solo se habían ejecutado 2,3 billones de los 22 que hay para ser ejecutados.

Finalmente, en Colombia hacemos fiesta cuando crecemos a por encima del 4%. No podemos conformarnos con crecimientos mediocres. Hay que ponernos la meta de crecer sostenidamente a tasas de más del 6%. Para eso hay que resolver los cuellos de productividad que impiden que crezcamos, que seamos competitivos. Hay que bajar los impuestos porque la tasa de tributación es más de un 50% mayor que el promedio mundial; hay que bajar los costos de generación de empleo, en particular los costos laborales no salariales y costos ocultos como la estabilidad laboral reforzada y la extensión de las licencias remuneradas; la infraestructura, en especial la falta de vías terciarias y una red de trenes que conecte todo el país; la inseguridad jurídica y la necesidad de una profunda reforma a la administración de justicia; la educación de calidad, sin la cual no hay futuro; y autoridad, orden y seguridad, sin los cuales no hay sociedad civilizada.

*Abogado y analista político.