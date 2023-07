En Buenaventura, una de las ciudades más convulsas del país, el presidente Gustavo Petro anunció una estrategia para que los jóvenes involucrados en bandas criminales dejen el camino errado y prefieran estudiar y reintegrarse a la sociedad.

“A los jóvenes que andan por allí, en los Shottas, en los Espartanos, en los no sé qué de Jalisco, los invitamos a que vengan a estudiar”, dijo el mandatario, planteando luego que: “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”. “Es mejor cargar un libro que un fusil”.

En ese contexto anunció que se darían mil cupos universitarios iniciales para que los jóvenes bonaverenses abracen la educación y olviden la violencia como opción de vida. El aviso presidencial tuvo, como siempre, interpretaciones enfrentadas. Algunos lo elogiaron por su mensaje esperanzador, otros lo cuestionaron de manera severa al quedarse con la frase: “Les vamos a pagar por no matar”, asegurando que se estaba premiando a los criminales. Sin parcializaciones ni sesgos, lo que dijo ¿es o no conveniente para una comunidad en crisis, rodeada de criminalidad y miedo? Sobre el tema jóvenes en riesgo de ser cooptados por el crimen, escribí mi pasada columna. Decía que la educación, la cultura y el deporte son fundamentales para brindarles nuevas oportunidades de vida.

Colombia tiene millones de jóvenes en riesgo que pueden extraviarse sin remedio en el vicio, mafias, bandas del crimen organizado, guerrillas, paramilitares, si no se les brinda oportunidad de estudiar, de hacerlos pensantemente críticos, de tener el arte y la cultura como guía, de mirar hacia otro lado que no sea el volcán de violencia que ha permeado el país desde cuando tenemos memoria.

Es ahí donde debe centrarse el afán del Gobierno y la sociedad. Solo la educación de calidad, masificada, puede transformar la vida de los jóvenes y hacer avanzar a Colombia hacia el desarrollo sostenible, con base en la inteligencia.

Pero igual necesitamos estudiosos gobernantes, amantes de los libros, que combinen la política con el pensamiento, que vayan más allá de la simple y elemental promesa de pavimentar una calle, de visitar un barrio, de comerse un sancocho con la gente, pero que están tan vacíos de mente como de esperanzas la vida de los jóvenes en riesgo.

Hubo un tiempo en que los mandatarios eran intelectuales, escritores, líderes capaces de sostener debates con brillante exposición conceptual. Hoy son rara avis. Colombia debe pasar de nación violenta a país educado. Si no se masifica y cualifica la educación, será imposible lograrlo.