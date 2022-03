En la columna del 11 de septiembre manifesté las preocupaciones que generaban los dos operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), las uniones temporales Cartagena Express, conformada por Fundación CEA Cartagena, Multimodal Express SAS, Seval Logística SAS; y ‘Por los niños de La Heroica’, integrada por la Fundación para el Desarrollo de Las Comunidades Vulnerables, Corporación Social Buen Corazón y la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Social.

Ambas con fuertes cuestionamientos por irregularidades e incumplimiento de contratos, como ocurrió con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Pese a las observaciones hechas y las críticas suscitadas por estos dos operadores, la Alcaldía de Cartagena aseguró que la Bolsa Mercantil era la garantía para evitar que lo que se vaticinaba, se cumpliera. Como hay que darle tiempo al tiempo y el que es, no deja de ser: ya tenemos nuevamente escándalos con el PAE.

La historia se repite una y otra vez, alimentos podridos, vencidos, entregas omitidas, deudas con los trabajadores y bueno, como si esto fuera un Déjà vu, otra vez hay que decir, operadores del PAE incumplieron en Cartagena. Nuevamente toca hacer referencia a la necesidad de justificar a un oferente y permitirle licitar, solo porque no hay condena y omitir las faltas cometidas en su pasado, porque como es habitual, los entes de control no los sancionan.

Mantengo la posición de que la Bolsa Mercantil no es garantía de nada en los procesos de contratación pública.

Desde hace varios meses se denuncian irregularidades y aún no hacen el primer pronunciamiento y mientras tanto, estudiantes de los colegios oficiales de Cartagena, no reciben la ración de alimento que el Gobierno está obligado a entregarles.

Como buenos zorros viejos, estos operadores del PAE ahora se declaran en quiebra. Según el alcalde William Dau, manifestaron que no cuentan con recursos para seguir prestando el servicio y pidieron que les adelanten dinero. Hágame el favor. Dinero adelantado.

Es aquí donde surge la pregunta: ¿quién para los desmadres del PAE? Estos operadores hacen lo que quieren y nada les pasa, cosa que ellos tienen completamente clara.

Lo peor no es eso. Lo peor es que pese a todo este panorama de varios meses, la Alcaldía diga que va a usar nuevamente a la Bolsa Mercantil, porque no les da tiempo para licitar, ¿acaso no sabían que el contrato tiene una fecha de vencimiento y que tuvieron todo el tiempo para preparar la licitación?

Según los trabajadores de estos operadores, no hay condiciones dignas laborales, se pierden en esas bodegas toneladas de alimentos y eso ocurre en una de las ciudades que más hambre pasa en Colombia. Esto da dolor, tristeza, pero como a la mayoría de los cartageneros nada les importa, que siga el desmadre.